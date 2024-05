Zanj vedo le redki, izdelati ga je dal Benito Mussolini

Ljubitelji jezer radi obiščejo Italijo, a le redki poznajo jezero Turano, ki mu domačini pravijo kar ena najbolje varovanih skrivnosti Lacija. Kljub temu da se v bližnji Rim zgrinjajo trume turistov, večina ne ve, da je le 70 kilometrov stran pravi biser, obdan z zelenimi grički, poraščenimi z gozdom in travniki, kjer se je še posebno prijetno ohladiti med poletno vročino, ki je v Rimu pogosto neznosna. Gre za umetno jezero, ki ga je dal izdelati Benito Mussolini v tridesetih letih prejšnjega stoletja, da bi iz njega lahko črpale vodo bližnje elektrarne. Ker je jezero sredi idilične pokrajine, kjer se prosto pasejo govedo in ovce, v njem pa plavajo ogromni krapi, so se tja kmalu začeli zatekati domačini, željni miru in tišine. Voda je kristalno čista, jezero pa poleg ribičev, pohodnikov in tistih, ki si želijo sprostitve, radi obiščejo tudi navdušenci nad zgodovino. Na nasprotnih nabrežjih jezera sta namreč starodavni vasici Colle di Tora in Castel di Tora, kjer lahko pohajkujemo po šarmantnih uličicah ter uživamo v odličnih vinih in lokalnih specialitetah, med katerimi seveda ne manjkajo ribje jedi.