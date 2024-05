Tak je bil Maraayin dan mladosti (FOTO)

Čisto po naključju sta zakonca Marjetka in Raay Vovk dvajseto obletnico svojega glasbenega in zasebnega prepletanja slavila ravno na dan mladosti. Zgodba se je začela novembra, ko je Raay Marjetko na zabavi ob izidu prvega albuma presenetil z novico, da bosta prvo turnejo zaključila v Križankah. Vstopnic je zmanjkalo v nekaj dneh, pet mesecev pa sta gostitelja izkoristila za pripravo vrhunskega programa. Skoraj triurni šov sta stkala iz 27 uspešnic, na odru ju je spremljal razširjen bend, 40-članski zbor, bogata tehnična produkcija, plesalci, akrobati in več znancev iz šova Slovenija ima talent. To pa se ni zgodilo po naključju.

Akrobatska plesalca Acro Connection sta nas osvojila na zadnjih Talentih, še prej pa smo tam spoznali Raayevo sestro Aleksandro, ki je zapela v duetu Zamrznil je čas. FOTOGRAFIJE: MARKO DELBELLO OCEPEK

Rok BQL Piletič se je po koncertu stisnil k Marjetkini mami Marjetki.

»Lučke, lučke ...« Ja, tudi ta hit sta napisala Marjetka in Raay. Na prvi turneji sta ga izvajala z zborom, tokrat sta ga izpustila, brez lučk pa vseeno ni šlo.

Til Čeh je Raayeva desna roka, Nastja Gabor Basijeva zaročenka, Teo pa se je v ekipi Dunking Devils izuril tudi za snemanje vsebin za družbena omrežja.

Marca 2025 bosta namreč gostila dva velika koncerta s prijatelji in izbranimi talenti iz desetih sezon priljubljenega šova, enega v hali Tivoli, drugega v dvorani Tabor. Križanke sta izkoristila za to, da publiki razkrijeta, kakšna šova pripravljata. Po videnem se obeta še ena dvoranska poslastica, saj so bile že prve plesne, akrobatske in pevske točke izvrstne, v desetih mesecih pa jih bodo izpilili še cel kup. Na Maraayo pa vseeno ne bo treba čakati tako dolgo – že v petek začenjata turnejo pod zvezdami, s katero bosta obiskala gradove Bogenšperk, Celje, Sevnica, Khislstein in mnoge druge.