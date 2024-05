Po preiskavah na Novi24TV z oči v oči Janša in Golob: bilo je ostro ...

Na N1 sta se soočila predsednik vlade Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša. Govorila sta tudi o današnjih preiskavah na sedežih Telekoma Slovenije in televizije Nova24TV. Prvak opozicije je bil pričakovano oster, saj jih je označil za »škandal brez primere.«

Janša je Golobu očital zlorabo policije, Golob je to zanikal.

In še, da je »polno takšnih stvari, ki pri komurkoli, ki neobremenjeno gleda na to situacijo, vzbuja sum, da gre tukaj za politično zlorabo policije, deloma pa tudi preiskovalnega sodstva in to deset dni pred volitvami v Evropski parlament«. Ob tem je Janša povedal, da so voditelju Borisu Tomašiču pobrali elektronske naprave, čeprav po odredbi, ki jo je Janša prebral, voditelj ni med osumljenimi. »Predstavljajte si, da deset dni pred naslednjimi volitvami pride policija in pobere telefon vaše urednice, ali pa urednice POP TV ne da bi bili osumljenki,«, je dejal šef SDS.

Golob: preiskave niso povezane z medijsko svobodo, ampak z načinom financiranja

Robert Golob je ob tem povedal, da se v Sloveniji in Evropi danes srečujemo z resnimi izzivi na področju neodvisnosti medijev, še posebej takrat, ko je njihovo lastništvo v »nenavadnih rokah«.

»Ne čudi me in se mi ne zdi nenavadno, da so nekateri mediji, sploh če jih ustanovijo politične stranke, dejansko namenjeni samo eni stvari – in to ni neodvisno obveščanje javnosti, ampak propagiranje lastnih idej. Toda to je medijska svoboda,« je še dejal predsednik vlade.

Je pa Janša očital Golobu, da so preiskave na Nova24TV »poskus zastraševanja in utišanja medija, ki ni po volji vladi«, Golob mu je glede tega odvrnil, da niso povezane z medijsko svobodo, pač pa z načinom financiranja.