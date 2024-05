Znanstveniki ugotovili, zakaj orke napadajo ladje: »Ne gre za agresijo ...«

Znanstveniki Mednarodne komisije za kitolov (IWC) so objavili poročilo o nedavnem povečanju števila ork, ki napadajo ladje v morjih okoli Iberskega polotoka.

Od leta 2020 je majhna skupina ork v stalnem stiku s plovili ob obalah Maroka, Španije in Portugalske. Od leta 2020 je bilo zabeleženih vsaj 673 srečanj, ki se večinoma ne končajo dobro za ladje. Zanimivo je, da orke z glavo udarjajo predvsem v jadrnice, manjše od 12 metrov.

Nekatere so se potopile na dno morja, niso pa se vsa srečanja končala s poškodbami plovil. Tudi ljudje so ostali nepoškodovani, saj orke niso pokazale niti najmanjšega znaka agresije do pripadnikov naše vrste.

Vedenje so zaznali tudi drugje

Zaradi skrbi za varnost plovil in ork, ki so sicer kritično ogrožene, sta španska in portugalska vlada zahtevali poročilo o obnašanju teh živali. Objavljeno je bilo v petek in je rezultat sodelovanja med zaposlenimi v pomorski industriji, biologi in vladnimi uradniki.

Najbolj priljubljene pri orkah so jadrnice. FOTO: Getty Images

V poročilu je navedeno, da vedenja ork ni mogoče imenovati agresivno. Menijo, da gre verjetno za posledico presežka prostega časa - kiti naj bi se z jadrnicami igrali.

»Ni dokazov, da so te interakcije agresivne. Vedenje ima več skupnih točk z obnašanjem živali, ki jih vidimo drugje, saj je znano, da orke spreminjajo svoje vedenje,« navajajo v poročilu.

»Zdi se, da je vedenje povezano z igro ali druženjem, morda pa ga je spodbudila nedavno povečana razpoložljivost plena. To vodi do zmanjšanja časa, ki ga je treba vložiti v iskanje hrane.« Navajajo tudi, da lahko nekatere populacije ork občasno kažejo novo vedenje. Včasih se ga navadijo od druge skupine kitov, drugič se ga domislijo same, piše IFL Science.

Na nosu so nosili mrtvo ribo

Prevzemanje vedenja so prvič opazili leta 1987 pri skupini ork v severovzhodnem Tihem oceanu. Ena od samic je začela na nosu nositi mrtvega lososa, v naslednjem mesecu se je to vedenje kot požar razširilo v celostni skupini, pa tudi med dvema drugima, s katerima so bili v stiku.

Vedenje je postalo prava uspešnica, potem pa je nenadoma izginilo. Še nekajkrat se je pojavilo naslednje poletje in leta 2008, potem pa izginilo.

Razumevanje, da ne gre za agresivno vedenje, bi lahko pomagalo zmanjšati potencialno nevarne interakcije. Poskusi odvračanja kitov, čeprav nezakoniti, ker so ogrožene živali, bodo verjetno samo povečali število srečanj.

Orke bi namreč znale zvok pokanja, po katerem nekateri posegajo v upanju, da bo odgnalo te morske velikane, povezati z zabavno igro razbijanja ladij, tako da bi lahko bilo vse skupaj še slabše.

Poročilo predlaga, da bi bilo najbolje spremeniti dele ladij, da bi za orke postale nezanimive. To bodo preizkusili že to poletje.