Komentar Lovra Kastelica: Faraon

Na vrhu jedilnega lista je včeraj pri njih kraljevala svinjska ribica z žara s suhimi slivami, masleno omako in brusnično kremo; za prilogo so jedcu ponudili še krompirjeve krokete … Govorimo o črnuški Restavraciji Farao, ki letos praznuje že 30 let uspešnega obratovanja. A ne le okusna hrana, značilnost te restavracije je tudi osrednji del, kjer se po stenah lesketajo utrinki iz športne kariere nekdanjega slovenskega nogometnega reprezentanta ter lastnika te restavracije Đonija Novaka. Ki pa ni bil nič manj pomemben člen naše zlate generacije, kot je bil tudi Aleksander Knavs. Če je bil Novak (74 nastopov za reprezentanco) nepozaben na desnem boku, je bil Knavs (65 nastopov) pravi steber obrambe, nekakšen faraon Katančevega moštva, ki je v svoji bogati karieri blestel tudi v nemški bundesligi, in ki je po karieri leta 2008 – izginil.

Vse kaže, da je izginil po tistem, ko ga je njegov zadnji trener, sloviti Trapattoni, v Salzburgu postavil na stranski tir, prepričan, da je Knavsu, pri komaj 32 letih, potekel nogometni rok trajanja.

Le kako je to mogoče, se še danes sprašujejo številni, sploh pa, da nekdo, ki je zapustil takšno sled, v času tako množičnih družbenih omrežij, ko ve že vsak za vsakega, izgine kar takole z obličja zemlje; in da nihče že več kot 15 let ne ve zanj.

Aleksander je res enigma, ki nas vsakič znova zbode.

Tudi Sašo Udovič, še en član zlate generacije, je že večkrat pomislil nanj: »Aleksander je res enigma, ki nas vsakič znova zbode. Pride trenutek, ko se vprašaš, kje je, kaj dela. Le upam in želim si, da je z njim vse v najlepšem redu ...«

Zanimivo, da so njegovi prijatelji šele maja 2010, torej dve leti zatem, ko je kopačke že obesil na klin, svoji ženi pa zapustil dve posestvi, ugotovili, da ga ni. Zagnali so iskalno akcijo, ta pa traja v bistvu še danes.

Sčasoma so začele krožiti govorice, najprej, da se je zatekel v neki samostan, potem, da se je pridružil sekti na Portugalskem, ki jo je ustanovila družina njegovega nekdanjega soigralca iz Kaiserslauterna Joseja Domingueza. Legendarni Brane Oblak, ki je vsaj štirikrat prehodil Camino, v svoji knjigi zapiše, da je nekje pri Fatimi. Nekaj bo že na tem, saj so ga družabni kanali nazadnje zaznali le dobro uro vožnje proč od Fatime, in sicer na dveh zaprtih zabavah, ki ju je priredila Dominguezova žena Patricia. Zalotili so ga namreč v kraju Cartaxo, in sicer v diskoteki, ki se imenuje, prav neverjetno, toda enako kot se tudi Novakova restavracija – Farao (faraon po naše).