Spet dovoljeno: jezikovne šole, saloni za nego telesa, avtopralnice

Kdaj mora potrošnik predložiti negativen test in kdaj ne? FOTO: Vlada



Enkrat tedensko na test zaposleni

Oranžna faza že v sredo?



Na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) napovedujejo, da se bo v sredo sedemdnevno povprečje okuženih na dan spustilo pod tisoč, kar pomeni, da bi na državni ravni prešli v oranžno epidemično fazo. Ta med drugim predvideva odprtje šol za preostale razrede osnovnih šol in zaključne letnike srednjih šol ter odprtje občinskih mej.



Poleg tega oranžna faza pomeni, da se v regijah z ugodnejšo epidemiološko situacijo odprejo nekatere servisne dejavnosti, trgovine, omogočeno je zbiranje do 10 ljudi ob upoštevanju usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na fakultetah bi potekali izpiti in seminarji za do 10 udeležencev.



Kriterija za prehod države iz rdeče v oranžno fazo epidemije je manj kot tisoč covidnih bolnikov v bolnišnicah ter povprečje manj kot tisoč novookuženih na dan v zadnjem tednu. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je pod tisoč spustilo že v sredo, v četrtek so po dolgem času beležili manj kot tisoč potrjenih okužb v enem delovnem dnevu.



Koliko jih okuži en okuženi?

Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, se je po izračunih IJS spustilo na 0,9. V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, v drugem valu pa doslej približno tretjina prebivalstva oz. štirikrat toliko, kot je bilo potrjenih primerov. Trenutno je kužnih približno tri odstotke prebivalstva oz. približno vsak 30. prebivalec, še navajajo na IJS.

Tudi testiranje potrošnikov

Vlada se je v četrtek odločila, da je celo državo obarvala v rdeče ter tako omogočila skorajšnjo vrnitev v šole in v vrtce vsem najmlajšim otrokom. V petek pa odločila, da se lahko ob določenih pogojih odprejo številne dejavnosti (še vedno velja 1 oseba na 30 kvadratnih metrov), prehod občin oziroma regij pa ni dovoljen.V soboto se tako odpira več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, vendar ob rednem tedenskem testiranju zaposlenih. To bo za dejavnosti, ki so lahko odprte že zdaj, obvezno od 12. februarja dalje, je povedalaz gospodarskega ministrstva. Nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je danes sprejela vlada, določa, da še naprej na območju celotne Slovenije ostajajo odprte enake prodajalne in storitve kot doslej, dodatno pa se dodaja nove izjeme.Tako pravi, »da na podlagi včerajšnje temeljite razprave o sproščanju omejitvenih ukrepov na področju gospodarstva je vlada sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev.Trenutne epidemiološke razmere so omogočile sproščanje oskrbe z blagom in storitvami, ki ga potrebujemo in pričakujemo.Bodo pa zaposleni v določenih dejavnostih morali enkrat tedensko opraviti testiranje na novi koronavirus. Te dejavnosti so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pa tudi prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, trgovine z otroškim programom, tržnice, vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže.Za tiste trgovine in dejavnosti, ki lahko obratujejo že sedaj, bo testiranje zaposlenih potrebno od 12. februarja dalje, je še povedala Cudermanova.Za nekaj dejavnosti pa odlok zahteva negativni test tako za zaposlene kot za potrošnike. Med temi so storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov ali medicinske pedikure oz. manikure, individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja ter storitve salonov za nego živali.