To se v parlamentu ne zgodi pogosto: Urško Klakočar Zupančič podprli tudi Janševi

Poslanci na seji DZ obravnavajo predlog vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v delo policije.

Prva dama DZ presenetila in predlagala preložitev, a se ji ni izšlo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je tik pred začetkom obravnave vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v delo policije, presenetila s predlogom, da se razprava in odločanje o vmesnem poročilu umakneta z današnje seje in prestavita na eno od naslednjih sej. Kot je pojasnila, je bila seznanjena, da naj bi bili v vmesnem poročilu tajni podatki.

Predlog, da se obravnava in odločanje o vmesnem poročilu prestavita na eno od naslednjih sej, je zavrnilo 28 poslancev Svobode in štirje poslanci Levice. Dva poslanca Svobode in trije poslanci SD so bili vzdržani. Predlog pa je podprlo 13 poslancev SDS, šest poslancev NSi in trije samostojni poslanci. Urška Klakočar Zupančič pri glasovanju ni sodelovala.

»Vsako tako obvestilo, ali je resnično ali ni resnično, je treba jemati resno. Po zakonu o tajnih podatkih je predstojnik organa, če je obveščen o tem, dolžan storiti vse potrebno, da se okoliščine razjasnijo,« je svojo odločitev pojasnila Klakočar Zupančičeva. Ali dejansko gre za tajne podatke, pa lahko po njenih besedah preveri le pristojni organ, torej inšpekcija, a mora dobiti uradno pobudo, da začne postopek. Sama kot predsednica pa ni tista, ki bi ugotavljala resničnost teh navedb ali preverjala obstoj podlag zanje, je dodala. O tem, za kateri tajni podatek v vmesnem poročilu naj bi natančno šlo, pa je Klakočar Zupančičeva dejala še, da o tem ne bo govorila, ker nima dovolj podatkov.

Svoboda proti predlogu Klakočar Zupančičeve

Predsednik preiskovalne komisije Aleš Rezar (Svoboda) je predlogu nasprotoval. Po njegovih besedah je v vmesnem poročilu nekaj podatkov res zelo podrobnih, »ampak vsak tajni podatek, ki pricurlja v javnost, izgubi vrednost tajno. Zato osebno jamčim, da v poročilu ni tajnih podatkov,« je dejal Rezar in predlagal, da DZ danes vseeno opravi obravnavo vmesnega poročila.

Predlog predsednice DZ so podprli tudi v opozicijskih SDS in NSi in samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek. »Poročilo je zelo kompleksno in vsebuje marsikaj,« je poudarila članica preiskovalne komisije in poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. V izjavi ob robu seje je pojasnila še, da je predsednico DZ s tem seznanila ona, da bi ohranila ugled komisije in DZ ter da sama ne bi sodelovala pri morebitni izdaji tajnih podatkov. »Tisti, ki so glasovali, da bomo poročilo obravnavali naprej, so seveda sprejeli tudi riziko, da bodo sodelovali pri izdaji tajnih podatkov. Gospod Rezar pa je, kot ste slišali, sam osebno nase prevzel vso krivdo, zato mislim, da je zelo prav, da obstajajo magnetogrami, lahko da bo marsikomu še magnetogram današnje seje prišel zelo prav,« je pripomnila.

V poslanski skupini SDS pa izpostavljajo tudi, da preiskovalna komisija ni zaslišala predsednika vlade.

Kaj ugotavljajo v vmesnem poročilu?

Preiskovalna komisija v vmesnem poročilu med drugim ugotavlja, da je bil premier Robert Golob z operativno akcijo ruskih vohunov seznanjen 8. novembra 2022, zatem pa 6. decembra o njuni aretaciji, ko je to informacijo dobil celotni politični vrh. V vmesnem času ni bilo komunikacijske sledi med premierjem in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joškom Kadivnikom, ki naj bi jo na zaslišanjih izpričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, navaja poročilo.

Premier tako ni mogel vplivati na izbiro datuma aretacije, prav tako pa ne vzdrži motiv, da je bil datum aretacije prestavljen, da ne bi zasenčil poreferendumskega dne, izhaja iz vmesnega poročila.