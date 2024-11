Premier opran sumov vmešavanja v delo policije, Rezar trdi, da sta Bobnarjeva in Lindav lagala

Zaslišanje predsednika vlade Roberta Goloba pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, po mnenju predsednika komisije Aleša Rezarja (Svoboda) ni potrebno. Komisija je namreč ugotovila, da motiv, da bi premier vplival na spremembo datuma aretacije ruskih vohunov, ne pije vode, je pojasnil Rezar.

Komisija po Rezarjevih besedah pred zaslišanjem priče ugotavlja motiv, ki v tem primeru ni bil izkazan. Prav tako Golob ni bil v komunikaciji z direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joškom Kadivnikom, zatrjuje.

Bobnarjeva in Lindav naj bi lagala

O domnevnem vplivanju premierja na aretacijo ruskih vohunov naj bi namreč na tajnem delu komisije izpričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Njuno pričanje je Rezar danes označil za lažno, motiv za to pa je bila »bodisi diskreditacija najvišjega političnega akterja, predsednika vlade, ali pa celo vplivanje na potek sodnega procesa aretacije vohunov, torej ščitenje ruskih vohunov, kar je še veliko bolj zaskrbljujoče«.

Preiskovalna komisija DZ je namreč danes sprejela vmesno poročilo, njegove ugotovitve pa so po Rezarjevih besedah, da od 18. novembra do izvedene aretacije ruskih vohunov ni bilo komunikacijske sledi med premierjem in direktorjem Sove Kadivnikom, ki naj bi jo izpričala Bobnar in Lindav.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič meni, da bi prišel premier Robert Golob pričati pred komisijo, če ne bi imel nič za skrivati. Golob po njenem mnenju s tem ne spoštuje demokracije.

»Datum aretacije je bil vedno en sam, se ni spreminjal,« je navedel Rezar. Določen je bil na podlagi operativno taktičnih razlogov oziroma motivov in je bil usklajen s tujo obveščevalno agencijo.

Motiv, ki naj bi ga navedla Bobnar in Lindav, da je bil datum aretacije prestavljen zato, da ne bi zasenčil poreferendumskega dne, pa je po Rezarjevih besedah nesmiseln. »Sova ne izvaja tiskovnih konferenc po izvedeni operaciji in s tajnim delom opazovanja komunikacijskih mrež nadaljuje tudi po sami operaciji, zato ta informacija na tisti dan nikakor ne bi dosegla medijev in je kot taka z vidika motiva ovržena,« je dejal.

»Zaključek tega vmesnega poročila je, da predsednik vlade pravzaprav nikoli ni imel možnosti vplivati na operativno taktične detajle in s tem zamakniti termin izvedbe operacije,« je sklenil in dodal, da »se danes pogovarjamo o dokazano lažnivih obtožbah Bobnar in Lindava«.

Opozicijski člani so današnjo sejo preiskovalne komisije in sprejem vmesnega poročila obstruirali, saj niso bili seznanjeni z vsebino vmesnega poročila. Rezarju in koaliciji zato med drugim očitajo hitenje s sprejemanjem poročila.