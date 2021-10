To je volilni program SD: dvig minimalne plače na 800 evrov neto

Konferenca SD je danes v javno razpravo poslala osnutek volilnega programa. Med drugim v ospredje postavljajo dostopnost do kakovostnih javnih storitev, ki zagotavljajo dostojno življenje. Predsednica SD Tanja Fajon ob tem pravi, da so s programom pripravljeni na volitve, zaključujejo pa tudi postopke evidentiranja kandidatov.

V stranki izpostavljajo, da program z naslovom Nov začetek - Program velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030 ni program za ene volitve, pač pa za razvojno desetletje in za dva mandata 2022-2026 in 2026-2030. Program po njihovem prepričanju odgovarja na ključno zahtevo ljudi po spremembah.

Deset velikih sprememb

Tako načrtujejo deset velikih sprememb, s katerimi želijo izboljšati položaj ljudi, javnih storitev, gospodarstva, upravljanje države in demokracije. Ključne predloge je v uvodnem nagovoru izpostavila že predsednica SD Tanja Fajon, nato pa so predlagane ukrepe posameznih področjih - od zdravstva, gospodarstva, sociale do zelene energije - obravnavali še v razpravi.

Med drugim so razpravljali o predlogu za omejitve dela zdravnikov v zasebnem in javnem sektorju hkrati, brezplačnem vrtcu za vse otroke, prenovi šolskega kurikuluma, premikih vsega težkega tovornega prometa na železnico in dvigu minimalne plače. Slišati je bilo tudi pozive k oblikovanju primernega zakona o dolgotrajni oskrbi z določenim virom financiranja.

Konkretni predlogi za socialno varnost in zmanjšanje emisij Tanja Fajon je poudarila tudi »zelo konkretne in finančno podprte predloge« za zagotavljanje socialne varnosti: od minimalne pokojnine v višini 700 evrov neto, varstvenega dodatka za upokojence z najnižjimi pokojninami in novih kapacitet v domovih za starejše do brezplačnega vrtca in novih študentskih postelj. »Poleg ukrepov za višjo dodano vrednost gospodarstva za višje plače predlagamo dvig minimalne plače na vsaj 800 evrov neto in skrajšanje delovnega časa na 32 ur tedensko. Prekarno delo kot enega največjih izkoriščevalcev želimo iztrebiti z enotno pogodbo o zaposlitvi,« so besede predsednice stranke povzeli na profilu SD-ja na Twitterju.

Na vprašanje, kako bo mogoče program SD uskladiti z drugimi opozicijskimi strankami, s katerimi so podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju, je Fajonova v izjavi za medije dejala, da imajo strankami na levi sredini veliko skupnih točk.

»Vse točke, ki bodo takrat na mizi, bodo stvar koalicijskih pogajanj. Takrat se bomo pogovarjali, kje imamo skupne rešitve in kako jih skupaj izpeljati. Verjetno bomo morali sklepati koalicije s tistimi, s katerimi bomo delili iste vrednote,« je napovedala. Že danes pa ji je povsem jasno, da ne vidi nobene možnosti za sodelovanje s katero od aktualnih koalicijskih strank. Slovenija z njihovo podporo in soodgovornostjo iz dneva v dan drvi v napačno smer, meni Fajonova.

Sicer pa socialni demokrati, kot pravi njihova predsednica, ne čutijo nobene konkurence političnih strank v tem prostoru. »Mi imamo svojo vizijo. To niso nove točke. Pojavljajo se iste ideje, glede na dano situacijo pa jih prilagajamo. Zahteva po višji minimalni plači in pokojnini je na dnevnem redu v socialni demokraciji že kar nekaj let, tudi na evropskem nivoju. Če kdo razmišlja podobno kot mi, pa bo toliko lažje sestavljati novo vlado,« je odgovorila na vprašanje, ali so z nekaterimi svojimi predlogi konkurenca Levici.

Preden bodo osnutek volilnega programa končno sprejeli, bodo stališča o njem zbrali še v javni razpravi.

Predvidoma v začetku naslednjega meseca pa bi lahko zaključili evidentiranje kandidatov za prihodnje državnozborske volitve. »Na volitve smo pripravljeni s programom, na volitve bomo pripravljeni tudi s kandidati. To prednost imamo, da imamo na terenu široko mrežo,« je dejala.