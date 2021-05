Težko čakali ta dan: dlje v gostilni, spet na tekmi

Odprte tudi igralnice

Od danes naprej so lahko gostinski lokali po vsej državi odprti od 5. do 22. ure (ne več od 7. do 19. ure). Poleg tega je vlada na seji minulo sredo tudi spremenila pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Ponudba za mizami je dovoljena za največ štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj tri metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo ni več določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.Odrasle osebe v notranjosti lokalov morajo imeti potrdilo, da so covid 19 prebolele oz. da so cepljene ali imajo opravljen negativen test na novi koronavirus.Danes je začel veljati tudi spremenjen pogoj glede omejitve števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na potrošnika mora biti zagotovljenih 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora, pogoj pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.Kampi lahko po novem ponujajo do 70 odstotkov razpoložljivih enot, potem ko so doslej lahko oddajali do 30. V omenjenih 70 odstotkih niso všteti pavšalisti.Od danes je tudi dovoljeno obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo med 5. in 22. uro pod pogojem, da zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj prebolelosti, cepljenja oz. opravljenega testa na novi koronavirus. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 odstotkov razpoložljivih zmogljivosti.Na športnih tekmovanjih je znova dovoljen obisk gledalcev. Zapolnjenih je lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč, vsak, ki bi želi tekmo ogledati v živo pa prej potrebuje negativen test na koronavirus. Rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa ne sme biti starejši od 72 ur. Testirati se ni treba tistim, ki so covid 19 preboleli in od začetka simptomov ne mine več kot šest mesecev, ali pa so cepljeni.Testiranje je sicer obvezno tudi za športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležijo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi. Strokovni delavci in voditelji športno-rekreativne dejavnosti ter udeleženci in izvajalci programov usposabljanj se morajo enkrat tedensko testirati s testom HAG.Za izvajanje športnih dejavnosti se lahko uporabljajo športni objekti in površine v naravi ter šolski športni objekti, vsi udeleženci pa morajo morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužb v času epidemije.Dovoljena je tudi športno-rekreativna dejavnost v skupini do 50 vadečih. Proces vadbe športnikov je dovoljen v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani ('mehurček'). Ta zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.Odlok velja od 17. do vključno 23. maja, nato bo vlada glede na priporočila zdravstvene stroke in epidemiološko sliko ukrepe tedensko potrjevala ali spreminjala.V šolske klopi so znova sedli vsi srednješolci, tudi študenti bodo lahko predavanja poslušali v živo. Glede na aktualizirani vladni semafor sproščanja epidemioloških ukrepov se v rumeni namreč spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete.Ministrstvo za izobraževanje je namreč sredi minulega tedna srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, danes prehajajo na model B. To pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Treba pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, so opozorili na ministrstvu.Zaščitne maske ostajajo obvezne, razen za dijake pri pouku športne vzgoje. Pri testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih ni sprememb. Na fakultetah in višjih strokovnih šolah je od danes v celoti mogoča izvedba predavanj v živo. Glede nošenja mask in testiranja zaposlenih ni sprememb.Dejavnost izobraževanja odraslih je organizacijsko že sedaj potekala brez omejitev, tako bo veljalo tudi v prihodnje. V veljavi ostajajo določila glede testiranja izvajalcev, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.