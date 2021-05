Sprostili ukrepe, kaj takega se ni zgodilo že od oktobra lani

Gostinski obrati odprti dlje



Odpirajo se igralni saloni

Vlada je pretrsala epidemiološko sliko in ukrepe. FOTO: Twitter-vlada

Zbiranje dovoljeno do 50 osebam

Vlada je s strokovno skupino pretresla epidemiološko sliko v Sloveniji in Evropi ter sklenila, da podaljša razglasitev epidemije za 30 dni. »Zaradi pojava novih različic virusa smo priča širjenju bolezni med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost, zato se epidemija nalezljive bolezni covid 19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni,« je sporočila vlada.Ker smo v zadnjih dneh dosegli kriterije za rumeno območje na vladnem semaforju ukrepov, je vlada sprostila nekatere ukrepe, ki veljajo od 17. do 23. maja. V ponedeljek bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci, kar se ni zgodilo že od začetka epidemije. Potem ko je vlada oktobra lani v celoti zaprla vrtce in šole, so se marca v šolske klopi vrnili dijaki prvih treh letnikov srednjih šol.Ministrstvo za izobraževanje je srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, prehajajo na model B. Dijaki lahko ves čas bivajo v dijaških domovih.Treba pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, so opozorili na ministrstvu. Zaščitne maske ostajajo obvezne, razen za dijake pri pouku športne vzgoje. Pri testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih ni sprememb.Študenti pa bodo lahko predavanja znova poslušali v živo. Glede nošenja mask in testiranja zaposlenih ni sprememb.V vseh statističnih regijah je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure (in ne več od 7. do 19. ure).Spreminjajo se tudi pogoji za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Tam je ponudba za mizami dovoljena za maksimalno štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj 3 metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo več ni določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za mizo.Kot nova izjema se določa tudi obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo. To je mogoče od 5. do 22. ure, če zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Tudi igralni saloni lahko ponujajo do 50 odstotkov razpoložljivih kapacitet.Dodatno se sprošča tudi turistična dejavnost, in sicer v vseh statističnih regijah bo odslej v kampih dovoljeno ponujanje do 70 odstotkov razpoložljivih enot.Minister za notranje zadeveje sporočil, da je vlada dvignila omejitev zbiranja z 10 na 50 ljudi. Obisk kulturnih, športnih in drugih prireditev bo mogoč ob 50-odstotni zasedenosti sedišč za cepljene, prebolevnike in testirane. Omejitev 50-odstotne zasedenosti bo po navedbah Hojsa veljala tudi za obiske kinodvoran in cerkva.Hojs je med sproščanji protikoronskih omejitev navedel tudi, da bo karanteno, ki bo odrejena pri vstopu v državo, zopet možno prekiniti po petih dneh z negativnim testom PCR.