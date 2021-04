Šter razkril, v katerih hrvaških turističnih krajih so najslabše razmere (VIDEO)

Odpirajo se kulturne dejavnosti in verski obredi

Posodobljena strategija cepljenja



Virus je bolj kot v Sloveniji prisoten na Madžarskem in Hrvaškem



Deana Potza: V šolstvu opažajo, da se učenci, učitelji in starši ne držijo priporočil Nijz

V četrtek je bilo med 5.371 PCR-testi na novi koronavirus pozitivnih 900 oziroma 16,8 odstotka. Opravili so tudi 29.266 hitrih testov (podatkov o pozitivnih ni). Število aktivnih primerov okužbe se še naprej znižuje in znaša po podatkih sledilnika covida 19 11.011.Vlada je sporočila, da se v bolnišnicah zdravi 629 covid 19 pacientov (da bi dosegli rumeno fazo bi se moralo spustiti pod 500), od tega jih je 159 na intenzivni negi (pet več kot dan prej). V četrtek je umrlo še šest ljudi.Sedemdnevno povprečje okužb je 689 (da bi dosegli rumeno fazo bi se moralo spustiti pod 600).Po projekcijah Instituta Jožefa Stefana (IJS) bi sedemdnevno povprečje novih okužb lahko upadlo pod 600 že konec tega meseca, število covid 19 pacientov v bolnišnicah pa bi se spustilo po 500 v začetku maja. Ob tem sicer pristojni opozarjajo na samozaščitno ravnanje in spoštovanje ukrepov med prvomajskimi prazniki.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije sta sodelovala vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeveinz zdravstvenega inšpektorata.Z današnjim dnem se omogoča organizacija nekaterih kulturnih prireditev ter začne veljati odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki prav tako s petkom omogoča izvedbo verouka in verskih obredov na prostem. Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer se bodo tako poleg knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih površin z nepremično kulturno dediščino s petkom znova odprli arhivi, omogočeno bo tudi izvajanje kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih javnih kulturnih prireditev. Ob tem bo obvezno upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil. Odlok velja do 2. maja.Vlada je sprejela tudi posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu 19. V njej so na novo oziroma podrobneje opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so tako dodani starejši od 50 let, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog in drugim ranljivim skupinam, ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.je uvodoma izpostavil, da se razmere po svetu niso normalizirale.je zdaj v težki situaciji zaradi covida. »Njihov zdravstveni sistem je pred velikimi preizkušnjami, to se izraža tudi v tistih delih države, ki so glavni cilj potencialnih slovenskih turistov – z razliko istrske županije so to mesta, kot so Šibenik, Split, Zagreb. To je pomembno upoštevati, ko se tja odpravimo in pričakujemo, da nas bodo tam pričakale idilične, skoraj že poletne, dopustniške razmere. Hrvaško situacijo zdaj opredeljuje tudi to, da so morali številne že odprte določene kapacitete zapreti ali omejiti dostop do njih, pa tudi tisto, kar velja kot obveznost ob vrnitvi – testiranje, če smo tam več kot 48, in lastniki nepremičnin, plovil več kot 72 ur, je seveda realen kontakt z njihovo zdravstveno kapaciteto, ki je pod velikimi bremeni. To je treba upoštevati, k temu spodbujamo s tem, da vsakomur, ki se odpravi na pot, svetujemo, da se dobro poduči o razmerah, ki jih lahko tam pričakuje,« je poudaril Šter.Slabe razmere so tudi naali v, kjer je obvezna petdnevna karantena, izjema je le za tranzit. »Tisti, ki bi zdaj želel privoščiti pet ali sedem mirnih dni na Siciliji ali kje drugje, bo slabo naletel, ker ga čaka karantenska obveznost.«imajo tudi obvezno najavo, registracijo v elektronski obliki, ki se tudi dosledno nadzoruje.Zapri prečkanju meje ne velja potrdilo o cepljenju, temveč je obvezen PCR-test.Šter je naštel dve uporabni spletni strani, ki jih potniki morajo videti: na strani ministrstva za notranje zadeve so ažurno zapisani pogoji za prečkanje meje pri izstopu in vstopu, na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve so vse dostopne informacije za vsako državo na svetu.Šter je še opozoril, da policisti na meji preverjajo istovetnost testov in pogoje za potovanje, zato nikakor ne poneverjajte dokumentov in ne posredujte neresnične namere o potovanju.Potza z zdravstvenega inšpektorata je podala tedensko statistiko o kršitvah. V preteklem tednu so opravili 10 odstotkov manj nadzorov, kot teden prej, izdanih pa je bilo za šest odstotkov več ukrepov. Največ izrečenih ukrepov se je nanašalo na uporabo maske v notranjih in zunanjih prostorih, na nezagotavljanje osebne razdalje, na prepovedi poslovanja in na neupoštevanje navodil Nijz.Največ ukrepov so izrekli na področju trgovine, gostinstva, cestnega in železniškega prometa, javnih mest, šolstva in drugih dejavnosti. Pri trgovinah je bilo največ kršitev ugotovljenih pri zagotavljanju zadostne površine na stranko in zaradi nezadostnega testiranja zaposlenih. Pri nadzoru šolstva ugotavljajo, da se učenci, učitelji in starši pogosto ne držijo priporočil, ki se nanašajo na nošenje mask.Na področju nadzora cepilnih centrov je bilo opravljenih 223 nadzorov, od tega 222 rednih in en izredni nadzor. Nadzori so potekali na cepilne dni, obsegali pa so pregled cepilnih seznamov, realizacijo dnevnih cepilnih seznamov in poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb.