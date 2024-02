Po Sloveniji številne intervencije, a državljanom skrite podrobnosti (FOTO)

Stavka operaterjev številke za klic v sili 112 se je začela v ponedeljek in kot je takrat za STA zagotovil predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah, se za državljane nič ne bo spremenilo, saj stavke ne bodo občutili. V centrih za obveščanje je namreč treba izvajati vse dejavnosti, ki so neposredno povezane z varovanjem človeških življenj in premoženja.

Po drugi strani pa se že kažejo posledice stavke in to občutimo tudi novinarji. Doslej smo z aktualnimi intervencijami gasilcev in civilne zaščite seznanjali tudi na portalu Spin (Uprava za zaščito in reševanje), a portal je te dni prenehal seznanjati javnost s podrobnostmi dogodkov o posamezni nesreči, reševanju in tehničnih ali drugih pomoči.

Naveden je le kraj, ura in splošen dogodek, a brez konkretnejšega opisa, kaj se je zgodilo in za kako hudo nesrečo gre.

Na današnji dan so operaterji na portalu zabeležili osemnajst dogodkov (prometne nesreče, vetrolom, požari, najdbe neeksplodiranih eksplozivnih sredstev ...), v sredo vsaj v 37.

Tako pa so informacije o nesrečah videti na današnji dan v četrtek, 22. februarja.

Spletna stran SPIN-javno Uprave RS za zaščito in reševanje FOTO: Spin

Da bodo okrnjene nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, so operaterji najavili.

Operaterji v centrih za obveščanje imajo namreč skladno z zakonom o naravnih in drugih nesrečah bistvene omejitve pri izvedbi stavke in jasno je, kaj jim nalaga zakon za zagotavljanje minimuma delovnega procesa. Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se med drugim zavezujejo omogočiti tudi dostopnost spletnega mesta SPIN-javno v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.