Operaterji številke 112 napovedali stavko. Bo delovanje ogroženo?

Operaterji številke 112 so ob mednarodnem dnevu številke za klic v sili 112 napovedali stavko, ki se bo začela 19. februarja ob 8. uri, so sporočili iz Sindikata ministrstva za obrambo.

»Poudarjamo, da kljub napovedani stavki, delovanje številke za klic v sili 112 ne bo ogroženo. V kolikor Vlada RS ne bo prisluhnila našim zahtevam, obstaja resna nevarnost, da bo delovanje številke 112 v prihodnosti ogroženo oziroma bo situacija privedla do poslabšanja kakovosti zagotavljanja storitve klica v sili na 112.

Nizke plače operaterjev so privedle do tega, da se za razpisana delovna mesta operaterja ne odloča skoraj nihče, obstoječi operaterji pa se zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje obračajo po zdravniško pomoč,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Razlog za stavko je zastoj v pogajanjih z vlado o nujni prenovi plačnega sistema. Na ministrstvu za obrambo so v odzivu na napoved stavke za prihodnji teden napovedali pogovore s sindikatom ministrstva. Ob tem so izpostavili njihovo skupno prizadevanje za ureditev primernega statusa zaposlenih v centrih za obveščanje.

Stavka bo potekala do sklenitve stavkovnega sporazuma oziroma skladno z odločitvami stavkovnega odbora.

Več kot leto prej

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so lani na številko prejeli 705.989 klicev, kar je 23,5 odstotka več kot leto prej. Po katastrofalnih poplavah 4. avgusta so regijski centri prejeli rekordno število 13.789 klicev v enem samem dnevu.

Evropsko združenje številke za klic v sili (EENA) je v poročilu o stanju številke 112 v državah članicah EU Sloveniji priporočilo nujno uvedbo opozorila 112 pred naravnimi in drugimi nesrečami znotraj bazne postaje mobilnega operaterja.