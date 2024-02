V ponedeljek stavka operaterjev telefona 112

Po besedah državnega sekretarja Rudija Medveda so kar nekaj zadev glede pogojev dela rešili ali pa našli pot za rešitev. Vprašanje uvrstitve v višji plačni razred ostaja na mizi, a ga je mogoče rešiti le v okviru krovnih pogajanj za prenovo plačnega sistema.

Vodja vladne pogajalske skupine za pogajanja s sindikatom in zaposlenimi v centrih za obveščanje 112 Medved je danes v izjavi za javnost zatrdil, da so si blizu tudi pri uvrstitvi operaterjev v višji plačni razred. Vlada namreč priznava, da je treba plače operaterjev izboljšati, kar se bo zanesljivo zgodilo v okviru prenove plačnega sistema.

Uvrstitev v višji plačilni razred

A uvrščanje operaterjev v plačne razrede po Medvedovih besedah lahko poteka samo v okviru krovne pogajalske skupine za prenovo plačnega sistema, kar pa je sindikat kategorično zavrnil. »Nobena pogajalska skupina nima mandata, da se lahko o uvrščanju posameznih poklicnih skupin v plačne razrede pogaja ločeno,« je dejal. O zahtevah bodo sicer v ponedeljek obvestili tudi krovno pogajalsko skupino.

V nadaljnjih pogajanjih - za skupno mizo naj bi znova sedli v sredo - bo vladna pogajalska skupina po Medvedovih besedah skušala prepričati sindikat, da je pogajanje v okviru krovne pogajalske skupine edina pot za dosego ciljev. »Uvrstitev v višji plačni razred bi dosegli tudi brez stavke,« je dodal.

Kot je dejal Medved, odprta ostaja tudi zahteva glede kolektivne pogodbe za obrambo, zaščito in reševanje. Stavkovni odbor namreč po njegovih besedah zahteva, da Medvedova pogajalska skupina dobi mandat vlade za pogajanja o kolektivne pogodbi. »A mi vsebine te pogodbe ne poznamo, ne vemo, katere zaposlene v sistemu bi zajemala, prav tako ne vemo, kakšna so stališča drugih sindikatov,« je izpostavil državni sekretar.

Stavkovni odbor je vladna pogajalska skupina, tako Medved, zato pozvala k predstavitvi vsebine kolektivne pogodbe. »Šele nato lahko gremo na vlado oz. pred krovno pogajalsko skupino za prenovo plačnega sistema, kjer lahko začnemo pogovore in terjamo mandat za pogajanja o tem,« je pojasnil.

Sindikat ministrstva za obrambo je po neuspešnih pogajanjih z vlado danes sporočil, da bodo operaterji številke 112 bodo v ponedeljek ob 8. uri začeli s stavko. Ta bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma ali do nadaljnjih odločitev stavkovnega odbora. Številka 112 bo v času stavke delovala nemoteno, so danes zagotovili tako sindikat kot uprava za zaščito in reševanje in Medved.