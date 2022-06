Tako se je odlomil križ na cerkvi: občani jezni, župnik odgovarja (FOTO)

Pisali smo, da je neurje, ki je v večernih urah divjalo na Koroškem, povzročalo številne nevšečnosti in ni prizaneslo niti župniji v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Tam se je veter odkril približno 50 kvadratnih metrov strehe na cerkvi ter z zvonika odlomil križ. Gasilci so zaradi možnosti padca zvonika s strehe, ki je tam obstal, zavarovali cesto in okolico, da ne bi križ pri morebitnem padcu koga poškodoval, odkrito streho pa so prekrili s folijo.

Na družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija odlomljenega zlatega križa, ki je pristal na strehi župnije. Nekaj tamkajšnjih občanov se je oglasilo, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo to tega prišlo. »Pa ja menda ni križ iz cerkve padel? Sicer pa je bilo le vprašanje časa, ker je stal pod kotom 45 stopinj najmanj pet let oziroma vse od dneva, ko so ga postavili. Nisem prepričana, da je stal eno leto povsem pokonci,« je dejala ena od občank.

Križ je še pred neurjen stal postrani. FOTO: Bralec Denis.

Župnik Nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcuje zaradi poškodbe cerkve upravičeno slabe volje. Na vprašanje, kdaj bi lahko na cerkvi ponovno zasvetil križ je za Slovenske novice dejal, da se trudijo, da bi se to zgodilo čim prej. »To, da bi bil človek prerok, da bi natančno povedal, kdaj to bo, ne morem napovedati,« je dejal. Prav tako še ne ve, ali bodo namestili stari križ ali bo potrebno postaviti povsem novega. »Mojstri so obveščeni, prišli bodo preverit in odločili, kako dalje.«

Na kritike občanov, da je križ stal že prej nagnjen in da je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo pod lastno težo odlomil, pa Linasi odgovarja. »To ne bo čisto držalo. Križ je bil res nagnjen, a smo ga enkrat že sanirali in je lepo stal. A takšna ujma, kot je bila, ne prenese takih stvari,« je pojasnil. Po njegovih besedah je križ stal na cerkvi še pred desetimi leti, ko je sam prišel v to župnijo, sanirali pa so ga pred tremi leti.

Za tamkajšnje vernike in občane župnik Linasi nima dodatnih sporočil, saj »da že dovolj skrbno mislijo na cerkev, ki ni moja, ampak naša skupna«.