Veter odlomil križ z zvonika, glavna cesta zaprta (FOTO)

Severovzhodno Slovenijo je okoli 22. ure zajelo močno neurje, ponekod je padala tudi toča. Gasilci so na Štajerskem in Koroškem s cest in vozil odstranjevali drevesa, pomagali pri začasni sanaciji več streh in odstranili podrt drog javne razsvetljave, so objavili na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po prvih podatkih je neurje največ škode povzročilo na območju Dravograda, Slovenj Gradca, Maribora in Prevalj.

Gasilci so zaradi močnega vetra in neurja večinoma odstranjevali podrta drevesa s cest, električnih vodnikov in vozil ter sanirali odkrite strehe.

Z uprave za zaščito in reševanje so med drugim poročali o poškodbi na cerkvi v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Tam je okoli 21. ure je veter odkril približno 50m2 kritine na cerkvi ter odlomil križ z zvonika. Gasilci PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu in PGD Slovenj Gradec so odkrito streho prekrili s folijo ter zavarovali cesto in okolico cerkve zaradi možnosti padca križa iz zvonika. Cesta mimo cerkve je zaprta za ves promet. Sanacija bo potekala v naslednjih dneh.