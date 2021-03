Tako je to v Sloveniji: dvorana Podmežakla po obnovi že razpada

Preden so na hokejskih Jesenicah pred osmimi leti dali za nekaj časa svoj ledeni tempelj – dvorano Podmežakla v uporabo košarkarjem za tekme ene od predtekmovalnih skupin na evropskem košarkarskem prvenstvu, so se pristojni odločili, da jo obnovijo. Golobi so si takoj našli zavetje. FOTO: Boštjan Fon Gradnja dvorane ni bila nikoli zaključena, čeprav je nad umetno ledeno ploskvijo, prvo v nekdanji Jugoslaviji so jo imeli prav Jeseničani celo pred Beogradom, že leta 1978 stala streha. Stalno se je nekaj popravljalo, krpalo. Postavili varovalno ograjo Dela so stala 6,5 milijona evrov, obsegala...