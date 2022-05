Hudo je klestilo v Lazah pri Tuhinju, na Veliki Planini strela udarila v skupino ljudi (FOTO)

Na severu in vzhodu države je hladnejša fronta povzročila nastanek številnih ploh in neviht. Nalivi s točo niso prizanesli Tuhinjski dolini, kjer je toča pobelila pokrajino. Kako hudo je bilo, nam je sporočila bralka Petra iz Laz pri Tuhinju, ki je poslala fotografijo, s katere je razvidno, da je toča povsem uničila plastični nadstrešek.

Pokrajino je pobelilo. FOTO: Neurje.si

Razbite pa niso le strehe, temveč tudi avtomobili, pojasnjuje bralka. Za glavo se držijo tudi tamkajšnji kmetje in vrtičkarji, saj je toča »popolnoma uničila ves pridelek na vrtovih in njivah, sadno drevje in še nepokošene travnike«, je žalostno dodala.

Na Veliki planini pa je strela udarila v skupino ljudi, je poročal Radio Slovenija. Intervencija je bila preklicana, saj so bili nepoškodovani in so se sami vrnili v dolino.

Uprava za zaščito in reševanje je imela zaradi neurja največ dela na Ptuju, v Velenju, Markovcih, Goriščnici in Destrniku, kjer so zaradi klicev občanov morali aktivirati še prostovoljna gasilska društva. Meteorna voda je zalivala kletne prostore objektov, v naselju Spuhlja pa podrlo drevo.

Zvečer so še mogoče krajevno močnejše nevihte z nalivi in s sunki vetra. Najmočnejše je pričakovati na vzhodu Slovenije, v bližini meje s Hrvaško.

