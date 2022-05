Boštjan po nevihti s točo: Vse je šlo, letos nič ne bo (FOTO + VIDEO)

Kar so vremenoslovci napovedali, se je tokrat žal izkazalo za resnično. Nekatere dele Slovenije so prizadele močne nevihte, ki jih je pospremila tudi toča. Izdatne porcije ledenih krogel so bili deležni tudi v Zgornjem Tuhinju. Nevihta s točo je trajala kakšnih deset minut, kar pa je bilo dovolj, da uniči tisto, kar so marljive roke ustvarile.

Toča je uničila pridelek. FOTO: Boštjan Kadunc

»Nič ne bo letos, vse je šlo,« nam je povedal, ki živi na tem območju in v tej hudi uri vidi pozitivno to, da so vsaj na objektih ni škode. Pri njih doma so ljubiteljski vrtičkarji: »Kot sprostitev in sladke koristi. Domače je vedno najboljše.« Letos so se nadejali, da bodo brbončice razvajali z doma pridelanim zeljem, ohrovtom, cvetačo, krompirjem, čebulo, česnom, nizkim fižolom, grahom, različnimi solatami, bučkami in bučami, kumarami, korenjem, zelišči kot so peteršilj, pastinjak, stebelna zelena, luštrek, rabarbara, žajbelj, timijan, origano. Pa tudi z jagodami, jabolki, hruškami, češnjami in višnjami ter ribezom.

Ne glede na to, da so že drugič v 11 letih doživeli takšno razdejanje, ne obupajo in bodo vremenu skušal kljubovati: »Vrt bomo deloma obnovili, ker je še nekaj časa in so še sadike.« V eni od facebook skupin, namenjenih vrtičkarjem, je objavil fotografije in posnetke opustošenja, navdušil pa ga je odziv – polno dobrote in sočutja z vseh koncev Slovenije, ponudili pa so mu tudi sadike.

Po uničenju praktično celotnega pridelka ga vprašamo, ali razmišljajo, da bi posevke zdaj pokrili z mrežami, ki bi jih varovale pred točo: »Mreže dvomim, da bi pomagale, ker bi le te padle pod težo in količino toče in sunki vetra.« Tako lahko le upamo, da se kaj takšnega ne ponovi.

