Tako ganljivo sta se od Anite Ogulin poslovila hči Karmen in sin Simon

Na ljubljanskem pokopališču Polje so se številni zbrani poslovili od humanitarke in prejemnice državnega odlikovanja zlati red za zasluge Anite Ogulin. Pogrebne slovesnosti, ki je potekala z vojaškimi častmi, sta se med drugimi udeležila tudi predsednica republika Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

»Naša mama ni bila samo prečudovita, duhovita, neskončno elegantna v svoji preprosti skromnosti, izjemno inteligentna, hudo delovna, skrbna, plemenita, neutrudna, pravična, radodarna, čutna, nežna, topla, izjemna, velikanska ženska. Naša mama so bila njena dejanja. Njene vrednote, njena brezpogojna predanost in njena neskončna ljubezen. In to v nas ostaja. In še kako! Vse dokler bomo velikodušni, pozorni, sposobni prisluhniti drugim in razumeti druge, nesebični, odprti drugačnim, z nežnimi in božajočimi dlanmi- bomo čutili kot ona in ona bo z nami. Kajti v njenih očeh smo bili lepi, dobri, vredni spoštovanja in ljubezni prav vsi. Eden izmed najinih zadnjih pogovorov: “Ni me pa bilo dovolj za vas” “Ni res, mama, bila si ravno prav. Še več bi bilo za nas preveč. Tako pa je bilo ravno prav še za vse ostale, TVOJE otroke.” Potemtakem imava z bratom v Sloveniji veliko bratov in sester. Želela si je namreč in to si zdaj namesto nje želimo mi, da bi si bratje in sestre bili prav vsi. Ena velika družina, ki si zaupa, ki si pomaga, ki se podpira in ki skupaj slavi življenje. Hvala moja, naša mama! Hvala za vse! Si naš vzor, si naš navdih in naša vest, vseh nas – za vse nas,« pa se glasi ganljiv zapis, ki sta ga pred nekaj urami objavila Karmen in Simon, otroka pokojne Anite.

Spomnimo, humanitarka in dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin se je v 73. letu starosti poslovila v torek, po težki bolezni. Življenje je posvetila humanitarnemu delu, za kar je prejela tudi številna priznanja. S svojim delom, trudom in zavzetostjo je več kot 40 let aktivno reševala stiske otrok, mladostnikov in družin po Sloveniji, so ob slovesu zapisali na ZPM Ljubljana Moste-Polje.