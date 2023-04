Taborništvo je radost (FOTO)

Mladi so znova združili moči za vse tiste, ki radi preživljajo čas v naravi, spoštujejo okolje, so s srcem zavezani prostovoljnemu delu in prisegajo na druženje, predvsem daleč od zaslonov: že 25. Taborniški feštival, s katerim so udeleženci proslavili dan tabornikov, poklonili pa so se tudi svetovnemu dnevu zemlje, je v ljubljanski Tivoli znova privabil množico obiskovalcev in predstavnike organizacij, s katerimi taborniki redno in zgledno sodelujejo.

Pri lokostrelskih borbah ni bilo šale.

»Želimo se povezovati tudi z nevladnimi organizacijami oziroma tistimi, ki temeljijo na prostovoljnem delu. Okoli 200 prostovoljcev nas je na primer poskrbelo za pripravo današnjega dogodka, na katerem se lahko zabava in druži zares veliko ljudi,« je pojasnila Anuška Dinić Nemanić, tabornica, nekoč tudi vodnica, ki danes sodeluje na organizacijski ravni številnih dogodkov. »Nekoč je bil Taborniški feštival namenjen samo tabornikom, zadnja leta pa prihajajo obiskovalci z vseh koncev. Predvsem družine z majhnimi otroki, ki jih zanima taborništvo, oziroma se starši, ki morda sami niso bili taborniki v mladosti, želijo seznaniti z našim delovanjem. Pokažemo jim, da preživljamo čas v naravi, da se zabavamo, da je vse, kar počnemo, varno,« še pojasni sogovornica, ki je prek taborništva spoznala številne prijatelje: »Postala sem veliko bolj odgovorna in samostojna, naučila sem se skrbi za druge, ekipnega dela in številnih novih veščin. Danes, ko vse temelji na digitalizaciji, potrebujemo takšno druženje, ustvarjanje v naravi, to pozitivno miselnost. Taborništvo je radost! Mnogi šele pri tabornikih prvič spijo v šotoru, kuhajo nad ognjem ...«

Pri tabornikih ni nikoli dolgčas!

Policist je otrokov prijatelj

O odgovornosti, varnosti, skrbi za naravo in bližnje so številne obiskovalce, ki jih je v zeleni Tivoli privabilo tudi čudovito sončno vreme, podučili še drugi sodelujoči; prišli so predstavniki civilne zaščite, prostovoljni gasilci, policisti, člani društva Tačke pomagačke, strokovnjaki iz zavoda za gozdove in številni drugi. Številni otroci so pod budnim očesom PGD Ljubljana Vič gasili ognjene tarče in se seznanili z nekaterimi osnovami gasilstva. »Za današnjo delavnico je veliko zanimanja, a za vpis med gasilsko mladino žal ne toliko,« je pojasnila Sintija Sevšek.

Poskrbljeno je bilo tudi za želodčke.

»Gasilstvo je pomembno poslanstvo, ki nas veliko nauči in rešuje življenja, poleg tega pa med gasilci spoznaš prijatelje za vse življenje. Že otroke učimo prve pomoči, pozneje pa se izobražujejo in pripravljajo na intervencije.« Svoje delo so mladim obiskovalcem predstavili tudi možje postave, ki so poudarjali, da je policist zaveznik vseh v družbi. Prava gneča je bila pred vrati policijskega kombija, številne ročice so ujele lisice, mnogi so z navdušenjem opazovali, kako na papirju nastaja njihov prstni odtis, z veseljem so zajahali policijski motor in si ogledali najrazličnejšo opremo. »Tistim, ki jih zanima, pojasnimo lepote našega poklica, katera področja dela pokrivamo, predvsem pa jim želimo prikazati, da je policist njihov prijatelj. Starši namreč otrokom velikokrat grozijo, da jih bo odpeljal policist, če ne bodo pridni ... A mi smo tu, da jim pomagamo!« je pojasnil Matija Breznik s PU Ljubljana.

Bi bili kos gasilskemu delu?

Strokovnjaki iz zavoda za gozdove so pritegnili pozornost z lobanjami in kožuhi ter nagačenimi primerki divjadi in izdelki iz gozdnih plodov, z veseljem so odgovarjali na vprašanja obiskovalcev tudi člani društva Tačke pomagačke. Predstavili so se študentje biologije in vodarstva, mladi so se lahko preizkusili v ribolovu, barvanju gozdnih listov in izdelovanju ptičjih hišic iz odpadne embalaže, za zabavo so poskrbeli glasbena delavnica, bingo, kvizologija in geolove ter številne športne igre, prave borbe so uprizorili navdušenci nad lokostrelstvom, ki so morali poleg spretnosti, urnosti in natančnosti pokazati še ekipni duh in pripravljenost sodelovanja.

Obiskovalci so se lahko pobližje seznanili z divjadjo iz naših gozdov.