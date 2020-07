Ta slovenski kraj je novo žarišče koronavirusa

Vročanje odločb o karanteni 24 ur le na Obrežju, na drugih mejnih prehodih med 6. in 22. uro

Vlada je na današnji dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih. Ta določa vročanje odločb o karanteni na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro. 24-urno izdajanje odločb bo mogoče le na Obrežju.



Po odloku je vročanje odločb o karanteni še naprej mogoče le na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko in mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).



Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, so sporočili po seji vlade.

Slovenija je v 'rumenem'

V Sloveniji so v ponedeljek v 1325 testiranjih potrdili 23 okužb z novim koronavirusom , hospitaliziranih pa je bilo 12 bolnikov, kar je eden več kot dan prej. Nobeden od njih ni potreboval intenzivne nege.Novo žarišče je Cerknica, kjer so v ponedeljek potrdili pet okužb. Prenos se je zgodil na zasebni zabavi, na kateri je bilo po besedah poveljnika cerkniške civilne zaščiteod 30 do 40 udeležencev, starih približno 30 let. Po Knapovih informacijah so v stik z ustreznimi službami stopili že drugi dan po zabavi.Dobili so usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pri čemer so tiste, ki niso kazali znakov okužbe, z izjemo zaposlenih v zdravstvu in izobraževanju, napotili v službo. Zato se bojijo, da je okuženih več, kot kažejo sedanji podatki. Knap občane poziva, naj dosledno spoštujejo predpisane ukrepe.Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 205 aktivnih primerov.Slovenija s tem postopoma dosega raven, po kateri bi se morala uvrstiti na rumeni seznam držav, opozarjaz NIJZ. »Narediti moramo vse, da ustavimo trend naraščanja okužb,« je pozval. V Sloveniji je trend novih primerov okužb v porastu, a je krivulja manj strma kot marca. Narašča tudi število okužb, ki se širijo lokalno in niso več povezane s primeri, vnesenimi iz tujine.14-dnevna kumulativna incidenca na 100.000 prebivalcev se je v Sloveniji ob tem zvišala na že skoraj 10, kar po Fafangelovih besedah pomeni, da smo dosegli raven, ki smo jo uporabljali za druge države pri ocenjevanju, da niso več varne. Po njegovih besedah je pomembno, da dnevno število okuženih ohranimo med 15 in 20. To je tudi številka, ki jo epidemiologi lahko še ustrezno obravnavajo.