Strokovna skupina predlagala, da se Hrvaška uvrsti na rdeči seznam

Na Hrvaškem so se razmere v zadnjih dneh precej poslabšale. 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je presegla mejo 20. Ob tem je treba izpostaviti, da so do včeraj Hrvati opravili 85.410 testov. Slovenija, ki ima vsaj dvakrat manj prebivalcev, je opravila 106.898 testov.Hrvati so minuli vikend imeli volitve. Iz štaba predsednika vladeje bilo videti, da so se ljudje brez težav družili in veselili, mask pa praktično ni bilo zaznati. Zanimivo tezo je postavil vladni govornik, ki je dejal, da so se razmere v državah, kjer so imeli volitve, omenil je tudi Srbijo, 'koronarazmere' precej poslabšale. Tudi iz tega je bilo razumeti, da utegne vlada za Hrvaško vpeljati nove ukrepe. A se to ni zgodilo.Vodja strokovne posvetovalne skupinenam je danes razkrila: »Predlog strokovne skupine je bil, da se Hrvaška uvrsti na rdeči seznam, a to ni bilo sprejeto.« Dodala je še: »Preseganje meje 20 na Hrvaškem je ob majhnem številu opravljenih testov nezanesljiva ugotovitev, lahko je obolelih precej več.«Tako trenutno ostajajo pri opozarjanju naših državljanov, ki potujejo na Hrvaško, in budnem spremljanju situacije.