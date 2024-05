Afera Utrip laži: Ste videli, kaj je Jože Možina sporočil Svetlani Makarovič?

Umetnica Svetlana Makarovič bi se morala danes na okrožnem sodišču v Ljubljani zagovarjati zaradi satirične pesmi Utrip laži, ki jo je decembra 2021 recitirala na enem od protivladnih protestov v prestolnici. Tožbo sta vložila RTV Slovenija in novinar Jože Možina, a je sodišče obravnavo zaradi nejasnosti pri dokazih preložilo na jesen.

Za danes sklicani prvi narok za glavno obravnavo je tako predviden 12. septembra, sta se strinjali nasprotni strani po tem, ko sodne poravnave nista uspeli doseči. RTV Slovenija in Možina pesnico tožita za 2000 evrov odškodnine, ker je po njunem mnenju prekoračila pravico do časti in dobrega imena s tem, ko je v omenjeni pesmi Možino med drugim primerjala s poklicnim lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Makarovičeva je zavrnila, da bi se opravičila zaradi pesmi, prvi narok pa je sodnica Katarina Kumar preložila iz procesnih razlogov, ker je tožeča stran prepozno vložila pripravljalno vlogo.

Povod za pesem: »Teror prejšnje vlade, ki je bil izrazito desničarski in profašistični«

V izjavi za medije je Makarovič dejala, da ne bo pristala na nobeno poravnavo ali opravičilo, ampak je izrazila veselje, da je prišlo do tožbe. Dejala je tudi, da je danes še dodatno ponosna na pesem, ki »je odlično napisana in gre za politično satiro, ki je mednarodno zaščitena«. Kot povod, da jo je napisala, je navedla »teror prejšnje vlade, ki je bil izrazito desničarski in profašistični«.

Možina: Ne gre za spopad med domobranci in partizani

Odvetnika Žiga Podobnik in Sanja Brezinščak, ki zastopata nasprotno stran, pa sta pojasnila, da so tožbo vložili, ker pesem po oceni tožnikov presega satiro oziroma sploh ni satira.

Se je pa na omrežju X oglasil Jože Možina: »V primeru J. Možina in RTV proti S. Makarovič je bila tožba nujna, saj je potrebno preveriti a je res dopustno, da kdorkoli brez kazni vulgarno žali, širi sovraštvo ter poziva k linču in utišanju novinarja zaradi njegovega profesionalnega dela -(v tem primeru Utripa, ki je na voljo v spodnji povezavi). Če bi sodišče Makarovičevo oprostilo, bi bil lov odprt - to bi pomenilo, da se lahko tudi njo ali kogarkoli, ki misli drugače, nekaznovano javno blati s svinjo... - pač z enakim besednjakom kot ga je uporabila Makarovičeva - in se pozneje rešuje z izgovorom, da je šlo za "satiro". Današnji medijski teater Makarovičeve na sodišču le dokazuje, da skuša njeno prostaško ozadje s pomočjo medijev, ki jih nadzorujejo, ustvariti pritisk na sodišče, preusmeriti pozornost in jo pokazati kot žrtev. Dobro vedo, da je šla veliko predaleč, saj v samostojni Sloveniji nimamo primera, da bi se kdorkoli tako vulgarno in sovražno javno spravil na novinarja zaradi njegovih oddaj (Utrip in Pričevalci). Mimogrede, vse kar je bilo povedano v tistem Utripu še vedno drži. In ko ni protiargumentov sledi sramotenje. To pa je vzorec vseh treh totalitarizmov. V našem primeru ne gre za spopad med "domobranci in partizani" kot bi se rada izmznila Makarovičeva, ampak preprosto za trk spodobnosti in civilizacije na eni strani ter barbarstva in primitivizma na drugi. Upam, da bo sodišče zmoglo presoditi v prid civilizacije in spodobnosti. Toleriranje takšnega sovražnega govora bi vodilo v izjemno nevarno preteklost.«