Številni Slovenci nakupovali na tej spletni strani, nato pa doživeli šok

Tržni inšpektorat RS ob primeru spletne trgovine na naslovu marketshop-si.com, za katero opozarja, da ni zaupanja vredna, ponovno poudarja, da je treba biti pri nakupu blaga prek spleta zelo previden. Med drugim svetuje preverjanje podatkov o prodajalcu.

Kot je v ponedeljek objavil tržni inšpektorat, je v zadnjem mesecu prejel več prijav potrošnikov, ki so prek spletne strani https://marketshop-si.com/ opravili nakup 'akumulatorske kosilnice za travo'. Potrošniki so izdelek plačali ob prevzemu pošiljke, vendar pa so po odprtju pošiljke ugotovili, da se izdelek zelo razlikuje od tistega, predstavljenega na spletni strani, je precej slabše kakovosti oziroma je bolj igrača kot naprava za košnjo trave. Ponudnik se na reklamacije potrošnikov ne odziva.

Izdelki se prodajajo z visokimi popusti

Po pregledu spletne trgovine inšpektorat ocenjuje, da gre za spletno stran, ki ji ne gre zaupati. Vsi izdelki v trgovini se prodajajo z visokimi popusti, s čimer skuša ponudnik potrošnika prepričati v hiter nakup, obstaja pa dvom, da so se ti izdelki dejansko kdaj prodajali po prečrtani redni ceni. Uporabljena slovenščina nakazuje avtomatiziran prevod iz drugega jezika, iz pogojev uporabe pa izhaja, da naj bi kot ponudnik nastopalo kitajsko podjetje Ruen Import and Export Co., LTD.

Prav tako je identično spletno trgovino oziroma spletno trgovino, ki jo upravlja isti ponudnik, mogoče najti v drugih jezikih, npr. bolgarskem, litovskem, hrvaškem, identično ali zelo podobno spletno trgovino pa tudi na drugih domenah, npr. smartshop-si.com in si.bestbuysolution.com, kjer razen elektronskega naslova ni mogoče najti nobenih podatkov o ponudniku.

Ostal brez mobilnika O goljufiji poročajo tudi policisti. Moški iz Slovenske Bistrice je na facebooku zasledil oglas za iphone, ki naj bi ga prodajalo podjetje iz Slovenije, nakazal je več sto evrov, a mobilnega telefona ni prejel. Policisti PP Slovenska Bistrica obravnavajo kaznivo dejanje goljufije.

Če je stran v slovenščini, še ne pomeni, da gre za slovensko podjetje

»Glede na navedeno odsvetujemo nakup prek te in vseh podobnih spletnih strani,« pravijo pri tržnem inšpektoratu. Spletna stran v slovenskem jeziku še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca. »Vedno več je tujih podjetij, ki se odločajo za prodajo tudi slovenskim potrošnikom, prav tako avtomatski prevajalniki omogočajo hitro jezikovno prilagoditev spletnih strani. V prvi vrsti je tako treba vedno najprej poiskati in tudi preveriti podatke o prodajalcu.«