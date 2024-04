Ste videli, kako brutalno se Janša spravil na njih?

V nedeljo, 7. aprila, bo minilo šest mesecev od začetka izraelskih napadov na Gazo. Iniciativa Slovenci za Palestino ob tem organizira protestni shod, ki bo potekal ob 16.30. na Trgu Republike v Ljubljani.

Iniciativa Slovenci za Palestino Več kot 30.000 ljudi je mrtvih, 70.000 ljudi ranjenih, prebivalstvo pa trpi za najhujšo lakoto sodobnega časa. Vendar naša vlada in EU še vedno nista uvedli niti ene sankcije, vojaškega embarga, prekinila diplomatskih odnosov z Izraelom ali sprožila drugih ukrepov, ki bi lahko prisilili Izrael v ustavitev ognja.

Prvak opozicije Janez Janša je bil o tem oster: Tako je zapisal, da »Izvor slovenske levice je teroristična KPS (Komunistična partija). Tradicionalno podpirajo teroriste po vsem svetu. Od Hamasa do Putina. Na žalost imajo SD, Levica in Gibanje Svoboda imajo večino v parlamentu, nadzorujejo 90 odstotkov medijev in 100 odstotkov sodstva.«. Janše se je tako odzval na mnenje rabina Davida Belmana, ki deluje v Sloveniji. Ta je ob napovedi shoda za Gazo, ocenil, da je Slovenija Hamasu prijazna država.

To seveda ni bilo prvič, da se je šef SDS spravil na politično konkurenco na levici v povezavi z terorizmom, Palestino in Izraelom. Tukaj preberite, kako je ocenil, da levičarska scena v Sloveniji podpira gibanje Hamas.