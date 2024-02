Janša spet udaril: tokrat o slovenski levičarski sceni, ki da podpira Hamas

Slovenija bo Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) namenila 500.000 evrov, je na današnji seji potrdila vlada. Z odločitvijo o nadaljnjem financiranju UNRWA se je vlada odzvala na poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, ki je mednarodno skupnost pozval, naj zagotovi kontinuiteto delovanja te ključne agencije za zagotavljanje humanitarne dejavnosti v Gazi.

Vlada bo Palestincem namenila tudi materialno pomoč v obliki hrane in opreme za nastanitev v ocenjeni vrednosti 434.105 evrov. Letalski prevoz pomoči naj bi izvedli z letalom Slovenske vojske C17, in sicer preko Jordanije. Pošiljko bo prevzela humanitarna organizacija Jordan Hashemite Charity Organisation, ki jo je predlagalo jordansko zunanje ministrstvo.

Kot je opozorila vlada, namreč pomanjkanje sredstev UNRWA predstavlja tveganje za popoln zlom humanitarnega sistema - tako v Gazi kot na Zahodnem bregu ter v begunskih taboriščih v Jordaniji, Libanonu in Siriji.

V luči obtožb o sodelovanju 12 zaposlenih pri UNRWA v napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, ki jih trenutno preiskuje neodvisna komisija pod vodstvom nekdanje francoske zunanje ministrice Catherine Colonna, je vlada izrazila pričakovanje, da bosta tako UNRWA kot širši sistem ZN ustrezno ukrepala v procesu revizije in preiskave.

Janša: Ne bi presenetilo, če bi tudi dokazi o povezavah s posamezniki iz slovenske levičarske scene, ki odkrito podpira Hamas

To vladna odločitev je razjezila prvaka SDS. Janez Janša je tako na omrežju X ocenil, da je to zrelo za kazensko ovadbo odgovornih.

Vodja Hamasa Ismail Haniyeh. FOTO: Mohammed Salem Reuters

» Podpiranje terorizma je kaznivo dejanje. Ne glede na izgovore. Celo

Evropska komisija je ustavila financiranje UNRWA, sama UN pa izvaja preiskavo. Računalniški center #HAMAS se je nahajal v tunelu neposredno pod sedežem UNRWA v Gazi, priklopljen na njihov internet in elektriko. Izrael je zasegel serverje z neposrednimi dokazi o teroristični aktivnosti te agencije ZN ter obilo drugih podatkov. Ne bi presenetilo, če bi bili med njimi tudi dokazi o kakih neposrednih povezavah s posamezniki iz slovenske levičarske scene, ki odkrito podpira HAMAS in ga financira tudi še potem, ko so ga vsi “jedrni” prenehali.«