Ste videli, kaj si je v državnem zboru dovolila Urška Klakočar Zupančič? (VIDEO)

V slovenskem hramu demokracije smo lahko videli že marsikaj. Med drugim se poslanke in poslanci pogosto ne držijo pravil, ki jih določa poslovnik državnega zbora. Nemalokrat je jabolko spora zahteva za postopkovno vprašanje ali predlog, ki se zlorabi za govor, ki nima nobene povezave s poslovnikom.

Ravno konec septembra je bila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič slabe volje, ker so poslanci, predvsem iz vrst SDS, vlagali postopkovne predloge, ki to niso bili. Predsednica jim je očitala, da to možnost zlorabljajo. Sejo je sprva prekinila za deset minut, nato pa še za dve uri, ob tem pa ni manjkalo napetosti v dvorani.

Poslovnik DZ namreč pravi, da mora poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno vprašanje ali predlog), predsedujoči dati besedo takoj, ko jo ta zahteva. Govor tega poslanca ne sme trajati več kot tri minute. O postopkovnem vprašanju ali predlogu ni razprave. O uporabi poslovnika večinoma odloči predsedujoči.

Zlorabila možnost za postopkovni predlog

A na ponedeljkovi seji DZ, ko so poslanci zastavljali vprašanja ministrom, smo lahko bili priča, kako je Klakočar Zupančič prav tako zlorabila možnost postopkovnega vprašanja oziroma predloga. Najprej je iz poslanske klopi, medtem ko je sejo vodila Meira Hot, zastavila vprašanje ministru Matjažu Hanu glede izvrševanja zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz Sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008.

Ker z odgovorom ministra ni bila zadovoljna, je imela možnost za dopolnitev vprašanja. Po dopolnitvi odgovora ministra pa je zaprosila za besedo za postopkovni predlog. Ko jo je dobila, pa je dejala: »Jaz postopkovnega predloga ne bom dala. Bom pa seveda predsednika vlade pozvala, da to zagato zdaj očitno med ministrstvi razreši, ker med vami obstaja zagata kdo je za to pristojen, državljane pa prav malo briga, konec koncev, kdo je ...« je med drugim dejala Klakočar Zupančič.

Hot: Sami veste, da to ni bil postopkovni

Predsedujoča Meira Hot je Klakočar Zupančičevo nato opozorila, da ni ravnala v skladu s pravili. »Sama veste, da to ni bil postopkovni in da je to malo zloraba, ampak ni problema, gremo naprej,« je dejala s kislim nasmeškom.

Za komentar o njeni zlorabi postopkovnega predloga, kar sicer v vlogi predsednice DZ pogosto očita drugim poslancem, smo prosili tudi Klakočar Zupančičevo. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.