Ste videli, kaj se je čez noč pojavilo na slovenskih avtocestah? (FOTO)

V zadnjih dneh so slovenske avtoceste znova preplavila prav posebna sporočila. Na tablah oziroma panojih, ki služijo različnim opozorilom in pozivom, so se tudi letos pojavili napisi, ki številnim voznikom zagotovo ogrejejo srce in jih opomnijo, da na tem svetu še zdaleč niso sami.

»Ljubezen je v zraku,« so dan pred valentinovim na twitterju sporočili z Darsa in pripeli fotografije napisov, ki se glasijo takole:

»Nekdo te ima rad. Vozi varno!«

»S tabo je svet lepši. Vozi previdno!«

»Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima.«

»'Rad te objamem.' Tvoj varnostni pas«

Takšne Darsove poteze so bile že v preteklosti izjemno dobro sprejete med vozniki, prisrčni napisi so se prvič pojavili že februarja lani. Tudi tokrat so jih uporabniki avtocest večinoma pohvalili. »Ti napisi res popestrijo vožnjo po avtocesti. Zabavni so in informativni hkrati. Vsa čast ljudem, ki si jih domislijo. Res ste dobri,« je zapisal eden od uporabnikov.

