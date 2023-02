Valentinova sporočila naših bralcev, ki vas bodo ganila

Raznašalcem Slovenskih novic naj Valentinov ključ ljubezni prinese ljubezni in obilo veselih novic. To so želje Mije iz Brinja.

Ida, imam te rad. Tvoj Štefan

Kosu Tončku želim za njegov praznik vse najboljše in da bi bil še naprej tako dober, pozdravljam tudi Klementino, Tatjano in Stojana. Pozdrav, Cita

Snegi! Že dolgo sva skupaj in vedno znova se mi zdi, kot da bi bil prvi dan. Hvala za dve čudoviti zvezdici Glorijo in Ateno. Rad te imam. Tvoj mož Gregor

Dragi Anici Zrimšek in njenemu Slaveku ob praznovanju Valentina vama želim veliko veliko zdravja, obilo medsebojnega razumevanja in prav toliko ljubezni, kakor za valentinovo tako tudi vse leto in naprej. To so iskrene želje Mije iz Brinja.

Ljubemu Frenku iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku valentinovo, želim mu zdravja, sreče, ljubezni, da bi bila še naprej tako složna, da bi najina ljubezen še naprej trajala, in mu pošiljam veliko Valentinovih poljubčkov. Mu iz srca želi njegova Ani.

Moji ljubi hčerki Simoni iskrene čestitke, ob jutrišnjem prazniku valentinovo ji želim zdravja, sreče, ljubezni, spoštovanja v družinskem krogu, da bi me imela še najprej tako rada, in se ji najlepše zahvaljujem za njeno skrb, dobroto, da bi lepo okrevala po težki operaciji. Pošiljava ji veliko poljubčkov. Mami in Frenk. Vnuka Klemna in Kristjana pa lepo pozdravljava in jima tudi želiva enako Valentinovo praznovanje.

Tončku Žaberlu vse lepo za valentinovo, zato, da vedno spomnil se me bo. Njegova Milenka

Družini Pernovar iz Dravelj za valentinovo veliko sreče in zdravja. Milenka in Tonček

Marjetka, hvala, ker si ob meni ti. Vili

Moji mami Zdenki Novak iz Svetega Vrha želimo zdravo in veselo valentinovo. Simona z družino iz Mokronoga

Dragi Albert. Ljubezen je kot ptica, kot angel z neba, ljubezen je kot čudež, kot želja brez meja. Silva

Metki Križnik želim za rojstni dan vse najboljše, da bi bila še naprej tako dobra s taščo Cito.

Draga Adrijana. Ti si pravi sonček moj, zato srečen sem s teboj. Tvoji žarki grejejo mi srce, zato bije le za te. Tvoje svetloba mi kaže pot, ki polna je dobrot. Srečo imam, ker te imam, zato ljubim te vsak dan. Tvoj Brane

Dragi Srečko. Spet eno leto je minilo, pa se nič ni spremenilo. Še vedno ljubim te močno in s teboj mi je zelo lepo. Tvoja Polžika

Draga moja žena Darja, ljubim te. Draga hčerka Maša in dragi sin Žiga, rad vaju imam. Vaš Robert

Mojemu Jelenčku. Od lanskega leta napredovala sem, da trikrat na teden pri tebi prespati smem. Ko še posodo sem pomila, sem si rundo seksa prislužila. Vznemirljiv je tvoj dotik, ko prisloniš me na zid. Ko tvoji prsti nežno mi drsijo po rebrih, Piki vztrajno išče pravo pot po stegnih. Ko tvoj pogled globoko prodre v moje oči, oba veva, da končala sva en dva tri. Lepo valentinovo. Tvoja poskočna Srnica

Suzana, ljubim te, tisočkrat bolj kot pred 14 leti. Aleš

Metka, rad te imam. Rosso

Brane, ti si iskra v mojih očeh, toplina mojega srca in ljubezen mojega življenja. Tvoja Adrijana

Vesna Tomažič. Ljubiti nekoga je kot obljubiti in to tudi storiti. Vedeti moraš le, koga in zakaj, enkrat pa tudi za vekomaj. Tvoj mož Jani

Dragi moj možek Marjan. Naj bo dežek ali sonček, ti boš vedno moj bombonček. Z ljubeznijo tvoja žena Cvetka

Ženi Simoni veliko ljubezni. Mož Jože

Dragi mož Gregor. Ljubiti in biti ljubljen je nekaj najlepšega, to je ljubezen. Hvala tebi, najinima angelčkoma Gloriji in Ateni. Žena in mama Sneža

Kovačič Jožica, Izola. Vse lepo ob valentinovem in veliko ljubezni še naprej. Tone

Moji dragi Vlasti voščim za Valentinčka s poljubčkom. Tvoj Janko

Valentina, za tvoj god vse naj naj, enako Matjažu, Maju pa dosti poljubčkov želi mama Jelka.

Hčerkama Petri z družino in Mojci z Radovanom želim vse lepo ob valentinovem. Mama

Dragi Miško, sladki Smolček, naj ti bo vsak dan valentinovo za celotno leto, pa koš sreče. Mariška

Moji zlati Polžiki pošiljam zvrhan koš poljubčkov in ji sporočam, da jo neizmerno ljubim. Bodi še naprej tako fejst. Tvoj Srečko

Anji in Žanu želim lep Valentinov dan, v šoli pa veliko uspeha. Babica Nevenka

Dragi dedi Tine, za tvoj god želimo ti, da se ti veliko lepih stvari zgodi v družbi tvojih dragih ljudi. Vnuki Enej, Lan, Neli in Neža

Draga moja žena Mateja, vse najboljše za dan ljubezni ti želi tvoj mož Klemen.

Dragi moj mož Jože, imej me rad takšno, kot sem. Tvoja Mojca

Lubi moj! Za najinih skupnih 27 let ti pošiljam 27.000 poljubčkov! Lubam te! Tvoj Maži

Draga David in Pia! Ljubezen se ne kupi, tudi ne proda. Ljubezen je tista, ki pride iz srca. Želim vama še veliko Valentinčkov, sreče in zdravja. Mama Zinka iz Prevoj. Rada vaju imam. Zinka Pristav

Sreči moj, ljubim te neizmerno in te bom do konca svojega življenja. Tvoja Meta

Mojemu dragemu možu Metodu in moji hčerki Ani za valentinovo sporočam, da ju imam zelo rada in mi vsak skupen trenutek z njima veliko pomeni. To jima iz vsega srca sporoča ljubeča žena in mama Mojca Studnička.

Najdražja moja Valentinčka Lan in Tisa Nuhanović-Šorn. Vidva sta najlepše darilo, ki sem ga dobila v življenju. Vedita, da vaju imam neizmerno rada, vajina babi Vesna s Podrečja.

Jolanda, ti si moj vražiček. Darko iz Celja

Dragi Matjaž! Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar te poznam. Sandrina

Srečko! Saj veš, vse veš. Imam te v srcu ... Tvoja Sabina

M, volim te!

Draga Zvezdana, Marisa in Ema – trije moji srčki, veselo valentinovo vam želi mož in oči Frenk.

Simonu Kralju za rojstni dan vse najboljše želimo vsi kadilci.

Cvetka, želim ti, da bi še dolgo, dolgo, dolgo let praznovala valentinovo. Roman

Cita želi dobri sosedi Aniti Vardič veliko zdravja in pridi me še velikokrat obiskat.

Moji dragi prijateljici Slavi Nežič pošiljam vroče poljube, tvoj prijatelj Bojan.

Dragima mojima sončkoma Liji in Eneju vse najlepše za valentinovo. Vajin dedi Bojan

Nermina. Če ljubiš, ni to še nič. Če si ljubljen, je to že nekaj. Če pa ljubiš in si ljubljen, je to vse. Naj ti bo vsak dan valetinovo ... Dejan

Draga Katja. Zahvaljujem se ti za vse lepe trenutke in manj lepe, ker mi stojiš ob strani in daješ smisel življenja, pa čeprav si me predaleč spustila. Ljubim te, tvoj Matej.

Ko v rosnem pomladanskem jutru prvi sončni žarki božajo vrh Triglava, pod vznožjem vila gorska melodijo blagozvočno na violo tisočglasno zaigra, lahen vetrič na perutih lastovke jo nese do vrha, kjer se s serafinov spevi zlije v arijo ljubezni in prijateljstva na čast tebi, dragi Roman, in v zahvalo za vse trenutke sreče, ki nama nebo jih v letih dvajsetih je v izobilju darovalo, za vso oporo, vse besede upanja, bližine in prijateljstva, za vse molitve, ki so kerubi prinašali jih pred Stvaritelja vesolja širnega, pojem večno ti zahvalo, jaz, tvoja Brigita, tvoja gorska vila izpod starodavnega očaka Triglava.

Svoji ženi Davorini za valentinovo želim vse najlepše, mož Marjan in ožje sorodstvo, posebno pa mali Lukec.

Moj Ernest. Ti si iskra v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli in utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja. Tvoja Mateja

Mami Mimi in ati Milan: rada vaju imam do lune in nazaj. Anja

Jure in Ela, rada vaju imam. Zame sta moj cel svet. Anja

Lane moje zlato, leta s teboj so kot minute, želim

si še veliko teh minut. Mladost je za nama, zdaj zrela sva za pot v nova leta. Ljubim te! Tvoj Piki

Mojemu dragemu srčku Francu – Frenku. Živim, da sem ljubljena, ljubim, ker živim. Vroč Valentinov poljub. Tvoja navihanka srčica Ančica – Ani

Naj ljubezen in spoštovanje vsa leta pred nama polnijo najin dom.

Za Janeza, Saša

Pika poka moja, imam te najraje na tem svetu! Si in boš vedno in povsod moj edini! Tvoja čebela

Mii iz Brinja. Mia! Kadar misliš, da si sama, da ne čaka te nihče, vedi, motiš se! Kadar žalost te mori, solza pride ti v oči, kadar vidiš le temo, vedi, da s tabo moje misli so. To ti sporoča Saša.

Ti si moj sonček! Tvoj Roman

Roman, že 20 burnih let je, odkar sva skupaj. Naj bodo prihodnja leta še bolj goreča, še bolj vetrovna. Tvoja Nina

Velik objem in topel pozdrav pošiljam svoji družini in vsem prijateljem. Sonja z Obale.

Nataška L, rad te imam. Tvoj stari B Tone

Mojim najdražjim sončkom: Filipu, Mihcu in Naji želim srečno valentinovo vsak dan. Rada vas imam, vaša babi Tina

Katarina, Zvezdica moja, pošiljam ti poljubček na lička. Tvoj Jernej

Katarina, poljubček na lička. Tvoj Jernej

Marjetka, poljubček na lička. Tvoj Jernej

Draga moja, ostani takšna, kot si ...

Najlepša & najboljša ... Tvoj Jernej

Ni važno, kje si ti sedaj, ni važno, kje sem jaz, ni pomembna daljava, ki naju ločuje, važno je le, da si ti tam, kjer moraš biti – v mojem srcu! Ljubezen mojega življenja. Ljubim te, moj Franci. Tvoj navihani Jure

Moji preljubi ženi Cvetki želim, da bi bila še vedno zaljubljena vame kot do sedaj, jaz sem vedno bolj, z leti ljubezen raste, ljubim, obožujem te. Mož Marjan

Dragi Peter! Vse, kar ti danes želim povedati, je to, da si v mojih očeh prav posebna oseba. Navdihujejo me tvoje vrline, opazim vsa tvoja dejanja in čas, ki ga preživim s teboj, je neprecenljiv. Tvoja Darja

David Horvat, sin Marko in še nerojena štručka ... zame ste najlepši Valentinčki in neizmerno sem vesela, da mi vas je življenje prineslo na mojo pot. Ljubim vas do zvezdic in nazaj ... Mamica Petra

Mojim Valentinčkom Davidu Horvatu, sinu Markecu in še nerojeni štručki želim, da bi se vedno imeli tako radi, se spoštovali in da nas spremljata sreča in zdravje vse življenje. Mamica Petra vas ima neizmerno rada in vas ljubi neskončno!!!

Draga Jerneja! Hvala ti za vso izkazano ljubezen, hvala ti za vse lepe trenutke. Po vseh teh letih sem še vedno zaljubljen vate! Naj traja in traja. Tvoj Valentinček David

Moji dragi Petri. Ti si luč in muza mojega življenja. Pošiljam ti voščilo z željo, da bi se tako lepo še naprej družila in se imela rada. Tvoj GIANCARLO – T.V.T.B!!! grazie per tutto ... sei il mio ninutti ...

Davide, biče bolje, oženičeš se makar na silu! Sretno ti valentinovo želi V!

Za Jerneja od Barbare! Poljubčkov en vagonček, vročih kot sonček, nabitih kot kanonček ti pošilja tvoj bonbonček.

Želim ti lepo valentinovo, tvoja Barbara.

Klemen, že dolgo časa je minilo, ko sem ti na tak način povedala, da te imam rada. Spet je prišel ta čas, da ti povem, da te imam še vedno rada in da v mojem srcu imaš in boš še vedno imel posebno mesto. Tvoja mačka

Imam tebe, da paziš name, in ti imaš mene, da pazim nate. Imava drug drugega in to pove vse o naju. Dragi moj Stane, zame si najlepše darilo na tem svetu, tvoje telo je kot med, srečna sem, da mi dovoliš, da te božam, ljubkujem in občudujem, ljubim te. Ob tebi sem kot rožica, ki svoj cvet odpre v jutro in dan. Takrat, ko nanjo posije sonce, in moje sonce si ti, pomeniš mi vse na tem svetu. Tvoja Nežika

»Ljubim te«, to besedi sta dve, ki napisati se ju zlahka ne da. Napiše ju lahko le ta, ki ljubezen čuti iz srca. Tina in Matej <3

Vsem, prav vsem mojim dragim, rada vas imam. Pužika

Zahvaljujem se snahi Romani za vso dobroto, ki mi jo podarja. Želim ji veliko zdravja, sreče in ljubezni. Babi z Boštjanom, sinova Jan in Andraž iz Litije

Kristijan You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart …Ljubim te! Marija

Sanela, tudi na Valentinov dan bodi tako nasmejana, energična, sproščena, zanimiva in strastna. Marko

Draga Martina! Lučka brez ognja ne more goreti, ptica brez kril ne more leteti, jaz pa brez tebe ne morem živeti! Ljubim te. Danijel

Petra, Luka in Leon, izkoristite lep Valentinov dan za sankanje in uživanje na sončku ... Sladek poljubček od atija. Marko

Dragi moj Klemy. Hvala ti za vse trenutke najine sreče, vso to ljubezen, zaupanje in spoštovanje. Za vedno samo tvoja Irmi.

It's just one day in the year, but you should know that I love you every day and every moment John Paul Competente. Take my love on this beautiful occasion!

Moja draga Urška! Zelo te imam rad. Tvoj srček

Iskrene čestitke za valentinovo prijateljici Mileni in njenemu možu Zdenku iz Kopra želi prijateljica Jelka.

Vnuku Mihi in vnukinji Ani vse lepo za valentinovo želi babica.

Petri in Sašu vse lepo za valentinovo želi Jelka.

Maca, vedi, da te imam zelo rad. Drago

Draga Tina in Matej. Naj sreča vajina ne mine, ljubezen nikdar naj ne izgine, pa naj okrog bo mnogo let, poraja naj se spet in spet. Ostanita taka sončka še naprej. Rada vaju imam. Tašča in mami Slavi

Moja valentinka Anamarija Jamnik, želim ti ogromno ljubezni, milijon rdečih nasmeškov in neskončno prijetnih sladkih trenutkov, tvoj valentin David Šlogar.

Ljuba moja Jančka, ti si največje sonce mojega življenja, ljubezen najina je brezmejna. Tvoj Dragi

Izbrancu Denisu B. pošiljam koš vročih poljubčkov in mu sporočam, da ga ljubim. Anita P.

David, prav čisto na skrivaj ti priznam, da te rada vidim. M.

Gal in Bogdan! Priletela je pikapolonica na najino stran, da bi vama prinesla srečo ter polepšala današnji dan, obdan z ljubeznijo. Hana in Andreja

Valentinka Anamarija Jamnik, ljubim te, tvoj valentin David Šlogar. Ljubim te …

Dragi Andraž, hvala za tvojo potrpežljivost in vztrajnost do mene in najine zveze. To, kar skupaj gradiva vsak dan, vem, da se bo čez nekaj let splačalo in bo vredno vsakega slabega trenutka. Ljubim te, tvoja Ana.

Draga Nina Kolar iz Boračeve! Želimo ti vse najboljše za tvoj praznik – god in 20. rojstni dan, ki si ga praznovala 2. Ati, mama, Jan in babica Anica

Lubi Muci, ti si vse in še več, kot sem si kdaj želel ali zaslužil. Naj nikoli ne zamre, iskra v očeh, s katero me gledaš in razvajaš že cel kup enih let. Vsak dan je lepši s tabo. Požigalec