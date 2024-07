Ste v restavraciji v Sloveniji naročili vodo iz pipe, pa so vas zavrnili?

Ste tudi vi ob kosilu, večerji v restavraciji naročili kozarec vode iz pipe, vaša prošnja pa je bila zavrnjena? Razlog pa, da imajo v restavraciji v svoji ponudbi le ustekleničeno vodo. Še več, celo potrošniki, ki so napoteni v slovenska zdravilišče sporočajo, da so vodo iz pipe dobili le, če so jemali zdravila, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS)

Na Zvezi potrošnikov Slovenije menijo, da je treba dostop do brezplačne vode iz pipe v restavracijah in zdraviliščih zakonsko urediti.

Na ZPS zato pozivajo vlado, da z ustreznim predpisom čim prej uredi brezplačen dostop do vode iz pipe v gostinskih obratih, in nujno v zdraviliščih. Torej ne zgolj s certifikati in lastnimi zavezami, ampak z zakonom, dodajajo.

Pozitivnih zgledov je veliko

Francija je z okoljskim zakonom naložila gostinskim lokalom, da morajo na meniju ali drugem vidnem prostoru označiti, da potrošniki lahko zahtevajo brezplačno pitno vodo. Velika Britanija in Kanada pa sta z zakonom predpisali, da morajo podjetja z dovoljenjem za prodajo alkohola zagotoviti tudi brezplačno vodo iz pipe.