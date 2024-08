Ste slišali, kako je Lahovnik sesul predsednico države in GZS zaradi obiska v Mongoliji?

Poročali smo že, da se predsednica republike Nataša Pirc Musar mudi na prvem državniškem obisku v Mongoliji. Predsednica države je kot častna gostja nagovorila udeležence ob odprtju Svetovnega ženskega foruma in poudarila pomen zagovarjanja pravic žensk ter pozvala k enakopravnosti spolov v vodstvu ZN.

GZS: Obisk predsednice države v Mongoliji odpira vrata slovenskemu gospodarstvu

Predsednico države v Mongoliji spremlja tudi gospodarska delegacija. V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so prepričani, da prvi uradni obisk predsednice v tej državi, v okviru katerega je bil organiziran tudi poslovni forum, odpira vrata slovenskemu gospodarstvu. Priložnosti med drugim vidijo na področju obnovljive energije.

»Priložnosti za sodelovanje med Slovenijo in Mongolijo, čeprav velike, še niso dobro znane. Zato je prvi obisk na tako visoki politični ravni tako pomemben, ker odpira vrata gospodarskemu sodelovanju. S podpisom sporazuma o sodelovanju z mongolsko gospodarsko zbornico bomo to priložnost izkoristili in slovenskim podjetjem olajšali vstop na mongolski trg,« je prepričana izvršna direktorica v GZS Marjana Majerič.

Ko Lahovnik sesuje predsednico in GZS

Zelo drugače pa možnosti gospodarskega sodelovanja med Mongolijo in Sloveniji vidi bivši minister in ekonomist Matej Lahovnik. »Mongolija ima BDP na glavo šestkrat manjši kot SLO in je oddaljena 6.000km, tretjina populacije so nomadi, glavna panoga pa živinoreja tako, da ne žalit pameti ljudi o namenu in pomenu obiska.«, je bil na omrežju X oster Lahovnik.