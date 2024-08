Še Tita niso sprejeli tako: Poglejte, kako ganljivo so otroci zapeli naši predsednici v daljni deželi (FOTO in VIDEO)

Slovenijo in Mongolijo povezujejo številna prizadevanja in cilji. Obe sta zavezani demokraciji, pravni državi ter spoštovanju človekovih pravic. Tudi v okviru mednarodnih odnosov zasledujemo podobne cilje – kot je močna podpora multilateralizmu, agendi ženske, mir in varnost, spoštovanje mednarodnega prava in pomen zagotavljanja odgovornosti, trajnostni razvoj ipd. Mongolija je skupaj s Slovenijo tudi ena jedrnih držav MLA pobude (ljubljansko-haaška konvencija o sodelovanju pri pregonu genocida).

Prav tako imamo številne podobne izzive, vključno s tveganji, povezanimi s podnebnimi spremembami, in varnostnimi izzivi, ki izhajajo iz spremenjenih regionalnih in globalnih geopolitičnih premikov. Zadnja zima je bila za Mongolijo ena najhujših v zadnjih letih, Slovenijo pa so lani prizadele katastrofalne poplave. Tovrstni izzivi zahtevajo tesnejše sodelovanje in povezovanje med podobno mislečimi, potrebna je solidarnost in okrepitev diplomatskih prizadevanj. (Urad predsednice republike)