Starši, primite se za denarnice! Izračunali smo, koliko boste plačevali za vrtec po podražitvah

Že vse od povišanja plač pomočnicam vzgojiteljic za štiri plačne razrede, kar pomeni približno za 13 odstotkov, se ugiba tudi o povišanju cen vrtcev po državi. Zvišanje so zdaj napovedali tudi v združenju mestnih občin, ki poziva vlado, da pokrije nastale stroške, v nasprotnem primeru bodo »zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljeni v dvig cen« že v februarju. Župani trdijo, da nimajo sredstev za pokritje višjih stroškov dela, ki predstavljajo največji del cene programov vrtcev.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je zahteve občin zavrnila kot neutemeljene, saj da država vsaj delno pokrije dvige plač pomočnic vzgojiteljic s tem, ko so pred nekaj meseci sprejeli najvišjo povprečnino doslej, določeno pri 700 evrih. Župani pa ji odgovarjajo, da se prek povprečnine mestnim občinam povrne zgolj 70 odstotkov stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog. Ker vlada ni odgovorila na njihov poziv, da iz proračuna pokrije stroške povišanj plač v tem letu, napovedujejo dvig cen med 14 in 17 odstotki.

Preverili smo, v katerih občinah že višajo cene

V občini Ptuj so že pristopili k pripravi novega predloga cen programov predšolske vzgoje in te bodo glede na trenutno znane okoliščine zagotovo višje: »Nazadnje smo cene v vrtcu regulirali leta 2019. Podatkov glede višine dviga cen ta hip ne moremo podati, treba pa je poudariti, da se cena programov v vrtcu ne zvišuje samo zaradi povišanja plač pomočnic in tudi drugih delavcev, ampak tudi zaradi dviga stroškov materiala in storitev ter dviga cene energentov.« Predvidevajo, da bodo nove cene začele veljati s prvim marcem. Cene bodo dvignili tudi v Murski Soboti, vrtec bo predlagal povišanje za 12,8 %, končno odločitev mora sprejeti občina. Kot glavne razloge za višjo ceno navajajo povišanje materialnih stroškov in stroškov storitev, povišanje cen surovin prehrane, povišanje regresa za prehrano, povišanje regresa za letni dopust, dvig plač vsem javnim uslužbencem v oktobru 2022 ter aprilu 2023, dvig minimalne plače, povišanje stroškov energentov in pogonskih goriv.

Tudi iz občine Ljubljana so nam odgovorili, da nimajo sredstev za pokritje dodatnih stroškov plač, ki samo v letošnjem letu predstavljajo dodatni 8–11-milijonski strošek. »Če država ne bo pokrila teh stroškov, bomo morali dvigniti cene vrtcev, s čimer bodo starši prevzeli kritje velikega dela teh dodatnih stroškov,« napovedujejo. Da bodo na novo preračunali cene vrtcev, napovedujejo tudi v Celju in Novi Gorici.

Kako se določa cena vrtcev

To vprašanje smo si zastavili ob prvem pregledu cen po posameznih vrtcih, ki se po posameznih slovenskih krajih zelo razlikujejo. Cena je sestavljena iz stroškov dela zaposlenih, kar pomeni kar 70 do 80 odstotkov celotne cene, stroškov materiala in storitev za izvajanje programa in stroškov za obroke. Ceno predlaga vrtec, potrdi pa jo občinski svet. V manjših vrtcih so stroški višji, saj je v njih manj otrok na enega vzgojitelja.

Cena je odvisna od starosti otroka, ali spada v prvo starostno obdobje (od enega do treh let) ali v drugo starostno obdobje (od treh oziroma štirih let do šestih let). Nekateri vrtci imajo tudi kombinirane oddelke ter oddelke za otroke, stare od treh do štirih let, ter razvojne oddelke. Velikost oddelkov in število kadra sta določena z normativi. Prvo starostno obdobje, v katero so uvrščeni otroci med 1. in 3. letom starosti, je najdražje. V mestnih občinah se ekonomska cena brez subvencij giblje med 468 evri v Murski Soboti in 576 evri v Ljubljani.

Od celotne ekonomske cene vrtca pa občine plačujejo različno visoke subvencije za otroke svojih občanov (za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini in kjer ima stalno bivališče vsaj eden od staršev), zato starši ne plačajo polne cene programa. Plačajo sorazmerni delež programa glede na to, v kateri dohodkovni razred spadajo glede na družinske prihodke. Nekatere slovenske občine svojim občanom ponudijo še dodatne popuste, ne zgolj zakonsko določenih. Med mestnimi občinami samo štiri – Kranj, Koper, Nova Gorica in Slovenj Gradec – tovrstnih dodatnih subvencij ne zagotavljajo. Višino subvencij posameznih občin si oglejte na razpredelnici.

Od septembra 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka, če sta v vrtec hkrati vključena dva otroka, oziroma tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine. V tem primeru sredstva zagotavlja državni proračun.

Kje je vrtec najdražji

Preverili smo, kolikšne so trenutne cene vrtcev v 12 mestnih občinah. Najdražja neznižana cena vrtca je trenutno v Ljubljani, vendar MOL zagotavlja dodatni popust, zato imajo starši na položnici nižji znesek kot v nekaterih drugih občinah, kjer imajo cenejše programe. Primerjali smo, koliko znaša končno plačilo za starše, ki se uvrstijo v 8. dohodkovni razred. Najmanj plačajo v Murski Soboti, največ pa v Novi Gorici. V Mariboru plačajo 32 evrov manj kot v Ljubljani, na primer. Točne zneske za vse mestne občine si oglejte v razpredelnici.

Kakšne bodo cene po napovedanem zvišanju? Starši, primite se za denarnice

Izračunali smo, kako visoke bodo cene vrtcev v vseh slovenskih mestnih občinah, če se uresniči napoved o dvigu za 17 odstotkov. Novogoriški starši bi za jasli po takšnem zvišanju plačevali kar 434 evrov, sledijo jim kranjski, ki bi plačevali 417 evrov, čez štiri stotake bi odštevali tudi v Slovenj Gradcu. Vse izračune si oglejte v razpredelnici.

Cene vrtcev v mestnih občinah Mestna občina ekonomska cena vrtca za 1. obdobje (evri) ekonomska cena vrtca za 2. obdobje subvencija občine za 1. starostno obdobje od 1. do 3. leta višina plačila staršev npr. 8. d. r. (evri) Napovedali povišanje cene Cena za 8. razred 1. st. o. po napovedanem zvišanju za 17 % Ljubljana 576 418 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižjo plačilo ceno programa

5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižjo ceno programa 313,5 Da. 366,45 Maribor 496 361 za 23 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda

za 14 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda 281,53 Niso odgovorili. 329,4 Kranj 540,63 410,86 / 356,81 nepreverjeno Niso odgovorili. 417,47 Koper 495 418 / 326,70 Niso odgovorili. 382,24 Celje 539,81 393,21 6,8 % 332 Predlog povišanj bodo šele obravnavali. 388,44 Novo mesto 540,71 388,83 10 % 321,18 13,1 % 375,78 Velenje 527 391,04 11 % 309,65 Niso odgovorili. 362,29 Nova Gorica 562,47 382,6 / 371,23 Vrtci bodo predlagali zvišanje, občina bo sprejela odločitev. 434,33 Krško 592,56 425,94 30 % 273,77 Ne. 320,31 Ptuj 568,36 423,67 11,2 % 333,85 Da. S 1. marcem. 390,6 Murska Sobota 468,24 468,24 70,20 evra 262,71 Da, predvidoma za 12,8 %. 307,37 Slovenj Gradec 525,75 433,31 / 347 O tem bodo odločali februarja. 406

Vse navedene cene so za občane teh občin, za neobčane so cene višje, povišane za višino dodatne subvencije občine.