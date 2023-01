Na pogajanjih dogovor glede plač pomočnic vzgojiteljic

Na današnjih pogajanjih o delu stavkovnih zahtev Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so se dogovorili o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede. Vladna stran pogajanja ocenjuje kot pomemben napredek. Če bo ministrski zbor dogovorjeno potrdil, sobotnega protestnega shoda ne bo.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v izjavi po pogajanjih povedala, da je vladna stran zadovoljna. Po njenih besedah so parafirali besedilo, po katerem se bodo plače pomočnic vzgojiteljic dvignile z izhodiščno 22. plačnega razreda v 26. plačni razred. To bi po nekaterih predhodnih ocenah lahko pomenilo dvig plač za okoli 12 oziroma 13 odstotkov.

»Uspeli smo se zbližati tudi glede mladih raziskovalcev in asistentov in tudi četrtega naziva v šolstvu, kot smo v oktobru vnesli ta naziv v zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,« je še dejala ministrica. Kot najtrše orehe, ki jih bo treba streti v nadaljevanju pogajanj, pa je omenila nesorazmerja, zaostanek plač učiteljev in vzgojiteljic v primerjavi z nekaterimi drugimi plačnimi skupinami.

Minister za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič je medtem ocenil, da so dosegli pomemben napredek. »Zame osebno je izjemno pomemben tudi dogovor glede mladih raziskovalcev, ki bi tudi z upoštevanjem dviga 1. aprila dobili štiri plačne razrede več in pristali v 36. plačnem razredu. Tudi delna korekcija za delovno mesto asistenta brez doktorata na pedagoškem področju in prav tako asistenta na raziskovalnem področju,« je pojasnil. S tega stališča Papič ocenjuje pogajanja tudi kot pomemben korak na poti do končnega celostnega sporazuma.

»Če bo prišlo do realizacije tega, kar smo se danes dogovorili, bo protestni shod izgubil svoj smisel. Za to sta pomembni dve točki. Eno je torkova seja glavnega odbora Sviza in seja vlade, ki mora to potrditi. In seveda, če bosta oba ta pogoja izpolnjena, potem je možno govoriti o pomembnem napredku in preboju,« pa je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Pri tem v Svizu po njegovih besedah računajo, na to, da se bodo pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma tudi o drugih zahtevah nadaljevala in da bodo tudi tam podobno uspešni, kot so bili doslej. Štrukelj pri tem pričakuje "boljšo konstruktivnost od vlade", ko se bodo pogajali o drugih zahtevnih vprašanjih.