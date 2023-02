Stanovanjski sklad o plesnivem stanovanju, ki ga oddaja: nismo vedeli za tako stanje

Pred dnevi smo pisali o težavah podnajemnika iz Kopra, ki skupaj še s štirimi člani družine živi v stanovanju, polnim plesni.

Stanovalci pravijo, da so storili že vse, kar lahko storijo sami. Redno prezračujejo, kupili so tudi dva razvlažilnika zraka, s katerima si pomagajo pri odvajanju vlage. Kljub temu plesni ne zmorejo odpraviti. O težavah so že večkrat obvestili upravitelja. Več o tem preberite v prispevku Vlažno in polno plesni: takšno stanovanje družini oddaja stanovanjski sklad (FOTO)

Za stanovanje v takem stanju plačujejo najemnino v vrednosti 290 evrov, stanovanje je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Zato smo vprašanja, zakaj ne uredijo omenjenega stanovanja in ali bodo znižali najemnino za stanovanje v takem stanju, poslali na njihov naslov.

Sklad: Najemniki bi morali zračiti in nas o stanju obvestiti

Kot so nam odgovorili, je v skladu z najemno pogodbo, najemnik dolžan lastnika obveščati o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik stanovanja. Pri čemer je najemnik dolžan v skladu z normativi zračiti stanovanje. Zatrjujejo, da so bili o stanju v omenjenem stanovanju obveščeni šele s strani Delavske svetovalnice, in sicer letos januarja (23. 1.). Podnajemnik je povedal, da je upravitelju večkrat omenil težave, ki jih je ob letnem pregledu tudi sam videl. Vendar jih upravitelj očitno ni sporočil Skladu, prav tako ne najemnik.

Še isti dan, ko smo Stanovanjskemu skladu poslali vprašanja, so obvestili upravnika objekta in upravnika stanovanj Sklada o zadevi. »Upravnika stanovanj smo pozvali k takojšnjemu ogledu stanja v stanovanju, ogled se je opravil dne 26. 1. in je najemnik pri njem prisostvoval. Na podlagi le-tega bo Sklad sprejel nadaljnje odločitve in postopke za ugotovitev in odpravo vzroka ter posledic omenjenega stanja, skladno z ustaljeno prakso poslovanja in zavezami po Najemni pogodbi in zakonodaji,« so zapisali.

Zagotavljajo, da se bodo potrudili za čimprejšnjo ureditev stanja, o tem se že dogovarjajo z najemnikom, na podlagi postopkov za ureditev stanja bodo sprejeli odločitev glede morebitnega znižanja najemnine in o tem najemnika pravočasno obvestili.

Stanje stanovanja si oglejte na spodnjih fotografijah:

Če imate tudi vi zgodbo za nas, izpolnite spodnji obrazec.