Vlažno in polno plesni: takšno stanovanje družini oddaja stanovanjski sklad (FOTO)

Delavska svetovalnica je opozorila na primer podnajemnika enega izmed neprofitnih stanovanj v Kopru, katerega stanovanje je v grozljivem stanju. Podnajemniško stanovanje je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, najemnina zanj pa znaša 290 evrov.

Stanovanje, v katerem živi petčlanska družina, med njimi tudi 88-letnica, ki ima hude zdravstvene težave in je od prebolelega covid-19 lani nepokretna, je v milo rečeno slabem stanju. Stanovanje je vlažno in v njem je veliko plesni. Stanovalci pravijo, da so storili že vse, kar lahko storijo sami. Redno prezračujejo, kupili pa so tudi že dva razvlažilca zraka, s katerima si pomagajo pri odvajanju vlage. Kljub temu plesni ne zmorejo odpraviti. O nastalih težavah so že večkrat obvestili upravitelja: to je od lani SPL, prej pa so bili pooblaščenci sklada Mestna občina Koper. Težave so reševali z dodatno izolacijo kleti pod njimi, vendar je plesen znova udarila na površje. Po tem kljub izraženim ponovitvi težav, se z njimi niso več soočali.

Stanovalce je strah, da zaradi razmer, v kakršnih živijo, ne bi zboleli za kakšno izmed bolezni, ki jih povzroča plesen, kot je na primer sarkoidoza. Še posebej je to nevarno za ostarelo mamo najemnika, ki je v plesnivi sobi ves čas, saj ne more več hoditi.

Ali so seznanjeni s stanjem v omenjenem stanovanju in če da, zakaj še niso ukrepali, smo povprašali na Stanovanjski sklad RS. Vprašali smo jih tudi, ali se jim zdi pošteo zaračunavati najemnino za stanovanje v takem stanju. Ko dobimo odgovore, jih objavimo.

