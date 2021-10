SPS pred državnim zborom: Hojsovi pozivi k ostrejšim ukrepom jih skrbijo

Sindikata policistov Slovenije je v državni zbor predložil pobudo volivkam in volivcem za vložitev novele zakona o delovnih razmerjih, ki se nanaša na uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim. »Ocenili smo, da je zdaj zgodovinski trenutek, da spremenimo zakonodajo v korist vseh delavcev in delavk. Nimamo garancije, da nam bo to uspelo, a si nikoli ne bomo mogli očitati, da nismo poskusili,« je dejal Kristjan Mlekuš na novinarski konferenci in dodali, da niso proti pogoju PCT ali PC, a da to ne more biti razlog za poseg v delovno razmerje.



Pravijo, da njihov predlog prinaša številne rešitve, pobudi pa so dodali tudi več kot tri tisoč podpisov podpore, kar po njihovo kaže na to, da ima njihova pobuda široko podporo. Povod za vložitev novele zakona o delovnih razmerjih je bil tudi ukrep Antona Olaja, ki je po protestih junija izrekel trem ljubljanskim vodilnim policistom opozorilo pred odpovedjo. »Delodajalci imajo premočno orožje, s katerim lahko disciplinirajo svoje zaposlene,« je dejal in dodal, da sami delavci na drugi strani nimajo pravega varstva.

Skrbi jih za varnost policistov

Na vprašanje, kako policisti gledajo na uveljavljanje pogoja PC in informacije, da menda v policiji že prihaja do določenih premestitev je odgovoril Mlekuš tako: »Vlada, vodstvi MNZ in policije, so dokazali s svojimi dejanji, da gredo samovoljno v neke ukrepe, ki nimajo nobene pravne podlage v zakonih, v ustavi in mednarodnih aktih. Zato tudi ta zakon, da se prepreči morebitno nadaljevanje te samovolje. Kar se tiče pogojev je ustavno sodišče je svoje izreklo. Presodili so, da posegi v človekove pravice z odloki niso dovoljeni in upamo, da bo vlada vsaj tokrat to upoštevala.«



Na napovedi ministra Hojsa naj policija omeji in prepove shode jih zelo skrbijo. »V SPS nas napovedi po še hujših omejitvah skrbijo in lahko privedejo še do hujših kršitev javnega reda in miru. Treba se je zavedati, da ima množica svojo psihologijo. To je popolnoma jasno, da mora policija ravnati taktno in odgovorno, saj se lahko množica v trenutku obrne proti policiji. Potrebna je samo vžigalica in lahko eksplodira. Samo napovedi in pozivi k ostrejši uporabi sile nas skrbijo. Skrbi nas predvsem za varnost policistov, ki nosijo simbole te državi in jo branijo. Prepogosto smo namreč tarča te jeze državljank in državljanov. S takšno odločitvijo bi lahko država zelo ogrozila varnost policistov in policist in za varnost države,« je še dejal in pozval k strpnosti odgovorne in tudi protestnike. »Vsaka oblika nasilja je nesprejemljiva, policisti pa smo tisti, ki moramo kršitev preprečiti oziroma javni red vzpostaviti, če je ta kršen. Vem, da ljudje pogosto gledajo na policiste kot predstavnike države, a mi samo opravljamo svojo službo in ravnamo kot nam nalaga zakonodaja.«



