Črni oblaki nad Slovenijo, napovedi niso dobre

Začetek tega tedna bo zaznamovalo precej slabo vreme. Prognostiki Agencije RS za okolje (Arso) predvsem prebivalce zahodne polovice Slovenije svarijo, da nas čakajo nevihte, ob njih pa so možni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. V šestih urah utegne z neba pasti tudi do 80 mm padavin na kvadratni meter. Arso na spletni strani ob oranžnem opozorilu med drugim navaja: »Če opazite hitro naraščanje hudourniškega vodotoka, najprej poskrbite, da se umaknete nad območje, ki ga lahko doseže voda. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Izjemoma, če presodite, da to lahko pravočasno storite, umaknite iz nižjih prostorov in kleti hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Spremljajte meteorološka in hidrološka opozorila in informacije, ki jih posredujejo druge pristojne službe in organi.«



Po podatkih napovedovalca vremena Van der Veldeja in napovedi Estofexa so razmere ustrezne za razvoj supercelic (tudi več), zaradi česar lahko nastanejo večja toča in močni sunki vetra. Trenutno stopnjo razmer so označili z 2 (3 je najvišja), kar pomeni, da je verjetnost prej napisanega precejšnja, lokalno pa niso izključeni niti bolj ekstremni primeri.



Po podatkih Arsa nas bo takšno vreme spremljajo vse do jutri. Danes se bodo temperature povzpele od 20 do 25, na Primorskem in na jugovzhodu do 28 stopinj Celzija. Jutri bo podobno: 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

