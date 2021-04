Šolarji se vračajo v klopi, državna sekretarka Jelka Godec udarila z grafom

Zapis državne sekretarke Jelke Godec, ki ni več dosegljiv. FOTO: Zaslonski posnetek

V ponedeljek se v šolske klopi vračajo vsi osnovnošolci in obiskovalci vrtcev. Pouk v srednji šoli bo potekal po modelu C, kar pomeni, da se bodo razredi tedensko izmenjevali. Mnogi so si prizadevali, da se povratek v klopi čim prej zgodi, nekateri pa so proti temu.​Državna sekretarka za področje zdravstvaje izpostavila, da smo v 12 dneh 'padli' s 692 okuženih v šolstvu na današnjih 272. Izpostavila je še osnovne šole: pred zaprtjem je bilo tam 337 okuženih, včeraj pa 147.Ali to pomeni, da je proti odpiranju vrtcev in šol? »Šole so prva zadeva, ki bi jo odprla. So pa dejstva takšna, kot kaže graf. Zato je nerazumljivo zavračanje testiranja in cepljenja na polju izobraževanja.«Koronavirusna epidemija je v Sloveniji v polnem razmahu. Po podatkih za včeraj je bilo pozitivnih 28,5 odstotka vseh testiranih. Sedemdnevno povprečje znaša 917, vendar se je treba zavedati, da imamo v tem obdobju vštet tudi velikonočni ponedeljek, ko je bilo bistveno manj testov. Več o trenutnih razmerah v Sloveniji preberite v članku Skrb vzbujajoče koronaštevilke: najhujše je v tem mestu