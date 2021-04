Skrb vzbujajoče koronaštevilke: najhujše je v tem mestu

Enako kot na vrhu drugega vala

Nekaj dni pred 12. aprilom, ko naj bi se tretja ustavitev javnega življenja končala, koronaštevilke niso spodbudne. V sredo so v Sloveniji opravili 5360 PCR-testov in potrdili 1527 okužb z novim koronavirusom (28,5 odstotka). Opravili so tudi 20.790 hitrih testiranj.Število sprejemov v bolnišnicah se nadaljuje; v njih se zdravi 599 pacientov s covidom, od tega jih je 129 na intenzivni negi. Umrlo je še pet ljudi.Aktivnih primerov je 13.664, kar je skoraj 400 več kot dan prej. Povprečje novih potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh se je povzpelo za tri odstotke in je 922,6, kažejo podatki Covid 19 sledilnika, medtem ko je po podatkih vlade to povprečje 917. S tem se je Slovenija približala kriteriju za rdeče območje (1000 povprečnih novih okužb v zadnjem tednu).Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo naslednje: Brezovica (24), Domžale (21), Kamnik (31), Celje (62), Slovenska Bistrica (29), Velenje (34), Žalec (24), Črnomelj (18), Novo mesto (31), Ribnica (22), Koper (41), Nova Gorica (23), Ljubljana (234), Maribor (60).Po še neuradnih podatkih pa so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah potrdili več kot 3200 novih okužb, testirali pa so več kot 11.200 oseb (približno 28-odstotni delež pozitivnih testov). Na Hrvaškem so nazadnje več kot 3200 okužb potrdili 18. decembra lani. Situacija je tako slaba kot na vrhuncu drugega vala, je za N1 dejal epidemiolog Hrvaškega zavoda za javno zdravje