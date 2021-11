Šokantno: Poglejte, kaj je o stranskih učinkih cepljenja za otroke povedal Štrukelj

Prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki pogosto komentira stanje epidemije za medije in pojasnjuje nejasnosti o cepivih in zdravilih, je bil v torek gost v oddaji Odmevi, kjer je povedal svoje mnenje o cepljenju proti covidu-19 za otroke. Nekatere države, tudi v naši soseščini že razmišljajo o uvedbi cepljenja tudi za mlajše od 12 let, v Avstriji že prehajajo na cepljenje otrok od 5–12 leta, pri nas otrok ne cepimo.

Štrukelj je o cepljenju otrok povedal: »Dajmo se vsi odrasli precepiti in pustimo otroke odmaknjene. Neodgovorno je, da dajemo bremena covida na ramena otrok. Če bi bili precepljeni tako, kot so v Izraelu ali na Portugalskem in Skandinaviji, potem ne bi bilo treba cepiti otrok. O stranskih učinkih in dolgotrajnem vplivu cepljenja pri otrocih ne vemo nič, saj tudi še ne moremo vedeti. Je pa jasno sledeče: Fanti od 10–15 leta lahko dobijo vnetje srčne mišice v razmerju 1 : 25.000 do 1 : 50.000, kar je redko, ampak obstaja ta nevarnost. Pri dekletih je ta številka manjša. To so podatki, ki jih pridobivamo iz Izraela po cepljenju otrok.«