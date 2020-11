Milan Krek se je oglasil po šoku z Zlatkom

Šepec: Politik mora imeti trdo kožo

Direktor Nijzje v sinočnjih Odmevih na RTV Slovenija v telefonskem pogovoru pojasnjeval, ali bi se lahko v kratkem začeli sproščati določene dejavnosti, spregovoril pa je tudi o pritiskih raperja O uličnem 'intervjuju' , kot ga je Zlatko poimenoval, je Krek povedal, da ni šlo za nadlegovanje, ampak neposredni napad nanj in na njegovo institucijo. »Zame osebno in za nas je bilo to nasilno dejanje, ki nima nobene primere v sodobnem času in ga je treba takoj obsoditi. Gre za nasilje. Oba sta se nasilno obnašala do mene – verbalno in fizično, saj sta mi nenehno zapirala pot. Sem se dobesedno boril, da sem prišel do pisarne. Takšne stvari se v naši državi ne smejo več zgoditi in jih moramo kot prebivalci Slovenije čim prej obsoditi in sporočiti, da ni mesta v tej državi za njih.«Na vprašanje, kako glede na trenutne koronaštevilke vidi prihajajoče praznike, je odgovoril, da je zaprtje prineslo rezultate. »Strmo krivuljo smo stabilizirali in gremo počasi navzdol«. Krek poudarja, da je hitrost upadanja odvisna od discipline ljudi. »Če se bomo držali vseh ukrepov, bomo dosegli božič v točki, ko bomo lahko marsikaj sprostili. Če ne bomo resno vzeli ukrepov, bomo do marca meseca lepo počasi drseli navzdol in o odprtju posameznih dejavnosti začeli razmišljati konec januarja, februarja. Takšne so projekcije.«Profesors pravne fakultete v Mariboru je dan pred nastopom Kreka v Odmevih pojasnil, da je po njegovem mnenju šlo za neprimerno nadlegovanje, ki ne zasluži kazenskopravne represije. Ta bi bila po njegovem mnenju potrebna, če bi šlo za fizični napad ali hud verbalni napad. »Šlo je za neprimerno nadlegovanja. Politik je javna oseba in mora imeti trdo kožo tudi za tak mini incident, ki ni povzročil resnih nevarnosti,« je pojasnil Šepec.