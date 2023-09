Slaba novica za Goloba! Zapustila sta ga dva poslanca

Poslanca Svobode, nekdanji boksar Dejan Zavec in Martin Marzidovšek sta sporočila, da zapuščata poslanske vrste.

Zavec je bil v odboru za gospodarstvo in odboru za izobraževanje, znanost in mladino ter podpredsednik ustavne komisije. Marzidovšek pa je bil podpredsednik odbora za gospodarstvo in član odborov za zunanjo politiko in kulturo.

Dejan Zavec, v Ljubljani 24. februar 2015 [boks,šport,Dejan Zavec] FOTO: Matej Družnik

Zavca, ki je bil v izvoljeni v volilni enoti Ptuj 2, bo nadomestil Dejan Süč.

Marzidovška, ki je bil izvoljen v Mariboru, pa bo nadomestil Jurij Lep, ki je bil izvoljen v Rušah.

Poslanska skupina bo še naprej imela 41 poslancev.