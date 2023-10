So to le mokre sanje Janše, ali se Golobu to res dogaja?

Prvak SDS Janez Janša v koaliciji po menjavah v ministrski ekipi in ob usklajevanjih proračunov vidi trenja, ki škodujejo vsem, tudi opoziciji. Meni, da koalicija razpada hitreje kot nekatere njene predhodnice. Bolj kot predčasne volitve pa je po njegovem mnenju realna možnost oblikovanje druge vlade, ki pa ne bo legitimna.

»V tem trenutku ali v tej sestavi DZ resna alternativa vladni koaliciji najbrž niti ni možna in smo vsi prisiljeni živeti s to situacijo,« je aktualne razmere na političnem parketu orisal predsednik največje opozicijske stranke.

Kritičen je do številnih potez vlade Roberta Goloba, med drugim je danes izpostavil sanacijo Slovenije po poplavah, kjer se po njegovih besedah stvari zatikajo, in bi moralo biti več sodelovanja.

Razpada hitreje kot prejšnje koalicije

Ocenjuje tudi, da vladna koalicija razpada hitreje kot nekatere njene predhodnice, sestavljene po podobnem vzorcu. Predčasne volitve sicer po njegovem mnenju niso realna možnost, razpad koalicije pa. »Naslednji korak bo zelo verjetno poskus, da se oblikuje neka druga vlada znotraj podobne večine, kot je bila vlada Alenke Bratušek. Vendar so to vlade, ki nimajo legitimnosti, izpričane na volitvah in imajo kratek rok trajanja,« je izpostavil.

V koaliciji vse zanikajo, a čakajo jih pogajanja o proračunih

Koalicijski partnerji kljub nekaterim neuradnim informacijam o nezadovoljstvu v koaliciji trenja za zdaj sicer zanikajo, ne skrivajo pa, da bodo pogajanja o predlogih proračunov za prihodnji dve leti trd oreh.

»Vodja opozicije je že takoj po nastanku te koalicije dejal, da ta razpada oziroma da ne bo zdržala dolgo. Tako te njegove ocene v tem trenutku niso relevantne,« je tako danes zatrdil šef poslancev SD Jani Prednik.

A dodaja, da so razmere v koaliciji vedno burne, ocenjujejo pa se po izpolnjenih zavezah iz koalicijske pogodbe. »Tukaj morda v določenih segmentih nekoliko zaostajamo,« je dejal. A hkrati dodaja, da prioritete vlade ostajajo enake. Avgustovske ujme so sicer dodale novo prioriteto, nikakor pa jih niso spremenile, je izpostavil in pozval vlado, naj se teh prioritet in ciljev tudi drži. Kot je še poudaril, pa bo glede plačevanja vrtca za drugega otroka, povprečnin in usklajevanja socialnih transferjev treba najti drugačne rešitve od zdaj predlaganih.

Spor Golob-Mesec menda ni večji pretres

Prav na točki usklajevanja socialnih transferjev z inflacijo za prihodnje leto sta trčila tudi premier Golob in minister za delo iz kvote Levice Luka Mesec. Golob je namreč v ponedeljek v odgovoru na vprašanje poslanca Levice Milana Jakopoviča napovedal, da bodo dodatne vire v proračunu našli s trošarinami na tobačne izdelke, sladke in žgane pijače. »Zato, da bomo zagotovili sredstva, ki jih vaš minister ni uspel,« je bil oster. Hkrati je kot neodgovorno označil izigravanje sklepov vlade v DZ, ki so jih pred tem enotno potrdili.

Da ne gre za večji pretres in da je prav, da se včasih pogovarjajo tudi na »odprti sceni«, je odnose med koalicijskimi partnerji komentiral vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

Matej Tašner Vatovec. FOTO: Voranc Vogel, Delo

»Mislim, da smo vsi dovolj zreli, da lahko nadaljujemo pogovore in pridemo do ustrezne rešitve. Naša ocena je, da če je dovolj denarja za nakup oklepnikov in vojaških letal, se lahko potrudimo, da v dveh letih najdemo še nekaj milijonov za najbolj ranljive skupine v državi,« je poudaril.

