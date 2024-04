Kres z Rock Partyzani

Podobno kot že desetletja na predvečer praznika dela v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni niti letos ne bo izostalo tradicionalno kresovanje z baklado, ki sodi med največje naokrog. Tokrat se bo vse odvijalo v torek, 30. aprila, od 20. ure. Na desetine otrok bo prižgalo bakle, ki bodo v spremstvu Pihalnega orkestra Gornja Radgona in PGD Gornja Radgona odkorakali nekaj sto metrov proti reki Muri, na TŠC Trate, kjer bodo za dobro vzdušje poskrbeli znani glasbeniki. Letos bo to znana slovenska skupina Rock Partyzani.

Pred začetkom glasbenega programa bo prisotne pozdravila radgonska županja Urška Mauko Tuš, slavnostni govornik pa bo Oskar Komac, sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD Slovenije). Vstop na dogodek, kjer ne bo manjkalo kulinaričnih dobrot in žlahtne kapljice, za kar bodo poskrbeli gostinci iz Gostilne Šenekar Spodnji Ivanjci ter Vino Tempus, bo prost.