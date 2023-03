Slabe novice za vlado Roberta Goloba, Janševim pa se smeji

Marčevska raziskava Vox populi za časnik Dnevnik kaže, da je vladi podpora padla, a ostaja pozitivna. Delo vlade je kot uspešno ocenilo 46,7 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 46,3 odstotka. Med parlamentarnimi strankami je podpora najbolj zrasla SDS, in sicer z 20,1 na 22,9 odstotka. V prednosti pa s 24,9 odstotka podpore ostaja Gibanje Svoboda.

Gibanje Svoboda ostaja stranka z največjo podporo, a se ji je podpora znižala za 1,2 odstotne točke, SDS pa se je podpora zvišala za 2,8 odstotne točke.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi NSi prejela 6,9 odstotka glasov (februarja 7,1 odstotka), SD 6,6 odstotka (februarja 7,1 odstotka) in Levica 4,6 odstotka (februarja 6,2 odstotka). Druge stranke bi volilo 1,6 odstotka vprašanih, 26,1 odstotka jih ne ve, koga bi volili, 6,6 odstotka pa jih ne bi volilo. Pod druge stranke so anketiranci navedli SLS, Vesna, Piratska stranka, Resni.ca in Zeleni Slovenije.

Izračun sedežev v DZ kaže, da bi imela koalicija po anketi Vox populi 48 mandatov, opozicija pa 40, poroča Dnevnik. Po aprilskih volitvah v DZ ima koalicija 53 mandatov, opozicija pa 35.

Logarju se je priljubljenost še povečala

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja poslanec SDS Anže Logar, ki se mu je priljubljenost še povečala. Na drugo mesto pa se je zavihtel zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, ki je zabeležil največjo rast priljubljenosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je zdrsnila na tretje mesto. Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi/EPP), premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik NSi Matej Tonin, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, deseterico pa zaključuje zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon. Prvak SDS Janez Janša je na 12. mestu, koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec pa na 15. mestu.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik opravila med 13. in 15. marcem na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev.

