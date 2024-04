Največ napitnine dajo v ZDA, presenetilo vas bo, koliko

Pri nas in v večjem delu Evrope puščanje napitnine v gostinskih obratih ni v navadi, čeprav se tudi to počasi spreminja. Pravil sicer ni, če smo nekje zadovoljni s postrežbo, se po lastni presoji odločimo, ali jo bomo nagradili ali ne, to pa ne velja za druge dele sveta, še posebno Združene države Amerike, kjer natakarji pričakujejo napitnino v višini 20 odstotkov zneska na računu. To je tudi največ od katere koli države, še najbližje so njihovi severni sosedi Kanadčani, ki dobro postrežbo nagradijo z med 15 in 20 odstotki cene na računu. V veliki večini sveta je znesek nižji, okrog deset odstotkov.

Obstajajo pa tudi takšne, kjer ne le da gostinci napitnine ne pričakujejo, to se jim zdi celo žaljivo. Tako je denimo na Japonskem, z napitnino pa se ni treba ukvarjati med drugim še v Avstraliji, Novi Zelandiji, Južni Koreji in na Danskem. So pa tudi države, kjer so se znašli in napitnino vključili že v končni račun. Ta bo tako nekoliko višji od pričakovanega, a je strankam vsaj prihranjeno računanje. Za ta način so se odločili v Braziliji, Čilu, Kolumbiji, Švici, Monaku, Luksemburgu, Belgiji, na Islandiji, Finskem, Bahamih, Sejšelih in Tajskem.