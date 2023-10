Golob obračunal z Mescem in razložil, kje bodo našli dodatne vire za socialne transferje

Predsednik vlade Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje o neusklajevanju socialnih transferjev z inflacijo za prihodnje leto napovedal, da bodo dodatne vire v proračunu našli s trošarinami na tobačne izdelke, sladke in žgane pijače. Poudaril je, da se je vsako ministrstvo samostojno odločalo o področjih, kjer so možni prihranki.

Pri socialni pomoči je treba upoštevati stisko ljudi in te pomoči ne zmanjševati, je dejal Golob in zagotovil, da je nihče ne zmanjšuje. Prav tako pa je po njegovem mnenju treba preprečiti, da ne prihaja do zlorab in »da se ne splača bolj biti doma kot delati«. Ob tem je napovedal nadzor nad porabo sredstev preko digitalne kartice. Pri rekordno nizki brezposelnosti je treba po njegovem mnenju najprej stimulirati tiste, ki delajo.

»Ko bodo vzpostavljene razmere za boljši nadzor in se ta socialna pomoč ne bo zlorabljala, bomo vzpostavili dodatne vire,« je dejal. Ob tem je napovedal, da bo ministrstvo za finance preučilo dodatne vire za usklajevanje socialnih transferjev z dvigom trošarin na tobačne izdelke, sladke in žgane pijače. Sredstva bodo po njegovih besedah namenjena vsem ranljivim skupinam, ne samo za socialno pomoč. »Zato, da bomo zagotovili sredstva, ki jih vašemu ministru ni uspelo,« je dejal.

Mesec razburil vse: »Boli predvsem zamrznitev socialnih transferjev v letu 2024«

Poslansko vprašanje o neusklajevanju socialnih transferjev za prihodnje leto je predsedniku vlade namreč zastavil poslanec Levice Milan Jakopovič, potem ko je na četrtkovi seji odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali predloga proračunov za prihodnji dve leti, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec iz stranke Levica dejal, da so v luči varčevanja zaradi avgustovskih poplav iskali »čim manj boleče možnosti«. Ob tem je dodal, da kljub temu »boli predvsem zamrznitev socialnih transferjev v letu 2024«, kar je naletelo na neodobravanje poslancev koalicije in opozicije. Jakopovič je pred današnjo sejo DZ dejal, da je v času varčevanja neprimerno, da slednje temelji na najšibkejših v naši družbi.

Glede prihrankov se je vsako ministrstvo samostojno odločalo

Golob je pojasnil, da je ministrstvo za finance v procesu načrtovanja proračunov za prihodnji dve leti vsakemu od ministrstev dalo nalogo, da poišče področja, kjer so možni prihranki s čim manj negativnimi posledicami. »Vsako ministrstvo se je glede tega odločalo samostojno,« je poudaril. »Danes priti sem in potem izigravati sklepe vlade, na katerih smo bili vsi enotni, je neodgovorno,« je bil oster.

Zakaj se je višina nekaterih transferjev na predlog ministrstva povečala in drugih ne, pa po Golobovih besedah ni vprašanje za predsednika vlade. »Čeprav se vam to zdi, ker je vedno priročno, da je ob slabi novici predsednik vlade tisti, ki naj odgovarja, ko je dobra, takrat pa so ministri, ki se s tem hvalijo,« je bil kritičen premier. Kot je sicer dejal, se je sam navadil te vloge, a je hkrati poudaril, da je treba biti v parlamentu pošten.